Luis Javier Suárez y una confesión que llamó la atención sobre un gol con Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez llegó a Sporting Lisboa para llenar el vacío que había dejado Viktor Gyökeres, y lo ha hecho con letras mayúsculas. En lo que va de la temporada, el delantero colombiano registra un total de 2.384, repartidos en 31 partidos, confirmando que es el titular indiscutido en el frente de ataque. Y es que no es casualidad, ya que se ganó ese lugar a pulso, convenciendo a su director técnico.

Ya son 24 goles y seis asistencias para el samario, quien ha recibido el cariño de los hinchas. Sus anotaciones más recientes fueron el pasado sábado 24 de enero, en la victoria 2-1 sobre Arouca, por la fecha 19 de la Liga de Portugal. Allí, 'Lucho' fue el autor de ambos tantos, a los minutos 35' y 90+6'. Justamente, sobre ese último, el atacante realizó una confesión que no pasó desapercibida.

"Para este equipo, todo es posible. Un minuto, dos minutos, todo es posible", afirmó de entrada para los medios lusos. Posteriormente, vino la revelación. "¿Hombro? No sé si fue con la cabeza o con el hombro, lo importante es que el balón entró y ya. ¿Confianza? Claro que tenemos confianza y hay confianza en el equipo. Fue un gol bien trabajado y hay que elogiar el gol del equipo", afirmó.

Dicho gol llegó, luego de un centro preciso de Geny Catamo. Adentro del área, Luis Javier Suárez saltó, ganó por los aires, conectó el esférico e infló las redes, desatando la locura en sus compañeros, aficionados y cuerpo técnico. De esa manera, llegaron a 48 puntos, producto de 15 victorias, tres empates y una derrota, ubicándose en la segunda posición de la tabla y soñando con el campeonato.



"Creímos hasta el final; fue un partido duro y muy complicado. Al final, luchamos hasta el último minuto, metimos el balón en el área y lo conseguimos. Tenemos que ser autocríticos; no empezamos bien la segunda parte. Tenemos que trabajar en los primeros minutos de la segunda parte para continuar con lo que hicimos en la primera", sentenció el jugador de la Selección Colombia.