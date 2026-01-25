Jugador de Selección Colombia podría cambiar de equipo; ¿ya piensa en el Mundial de 2026?

El futuro de Juan David Cabal podría tomar un nuevo rumbo en el fútbol europeo. El defensor colombiano, que actualmente milita en la Juventus de Turín, atraviesa un momento determinante de su carrera, en el que la falta de continuidad, las lesiones y el rendimiento irregular han abierto la puerta a una posible salida del club italiano. En ese contexto, el nombre del zaguero empieza a sonar con fuerza en el mercado, mientras el Mundial de 2026 aparece en el horizonte como un objetivo clave.

Según información de 'Claros Sports', la etapa de Cabal en la Juventus no ha alcanzado las expectativas iniciales. “Luego, entre idas y vueltas, nuevas lesiones y rendimientos no tan destacados, su aporte en la Juventus de Turín no ha sido el esperado. Es por eso que, los italianos y hasta el mismo futbolista, no vería con malos ojos su salida del club para tener mayor regularidad y confianza de cara al Mundial 2026. Ahí es donde aparece el Wolfsburgo de Alemania”.

En cuanto a su rendimiento en clubes, Cabal ha tenido una trayectoria progresiva. Con Atlético Nacional disputó 50 partidos, anotó 1 gol y dio 2 asistencias, acumulando 3.805 minutos. Posteriormente, defendió los colores del Hellas Verona, donde jugó 34 encuentros y sumó 1.968 minutos. En la Juventus de Turín ha participado en 23 partidos, con 2 goles y 2 asistencias, para un total de 945 minutos. En conjunto, el defensor colombiano registra 107 partidos, 3 goles, 4 asistencias y 6.718 minutos en clubes, cifras que evidencian experiencia, pero también la necesidad de mayor regularidad competitiva.

En el plano económico, el mercado también juega un papel importante en su posible traspaso. “Actualmente, el colombiano está valorado en nueve millones de euros. Sin embargo, los italianos estarían dispuestos a vender al ‘cafetero’ por una cifra cercana a los 13 millones de euros. Teniendo en cuenta que, la Juventus lo compró por 12.8 millones de euros al Hellas Verona en 2024”.



El interés del Wolfsburgo no es casual. El club alemán busca reforzar su defensa en medio de un panorama complejo por lesiones y problemas físicos en su plantel. “El director técnico del Wolfsburgo, Daniel Bauer, ha sido enfatico en que están en la búsqueda de un jugador que pueda cumplir varias posiciones en defensa. Esto partiendo de que, el conjunto alemán, tiene a sus dos laterales izquierdos lesionados y un defensor central con molestias frecuentes. Un escenario que podría seducir a Juan David Cabal en pro de tener minutos, confianza y regularidad con miras a ser convocado por la Selección Colombia para el Mundial 2026”.

Cabe recordar, que, con la camiseta 'tricolor', Cabal apenas ha disputado seis minutos en las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo. Dos contra Argentina y cuatro frente a Chile.