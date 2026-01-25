Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de Selección Colombia podría cambiar de equipo; ¿ya piensa en el Mundial de 2026?

Jugador de Selección Colombia podría cambiar de equipo; ¿ya piensa en el Mundial de 2026?

Uno de los futbolistas que ha hecho parte del proceso de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo, no está contento con los pocos minutos en su club y tendría una oferta sobre la mesa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Selección Colombia.
Selección Colombia.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad