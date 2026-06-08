A cuantos títulos llega Nacional si vence a Junior en la final de Liga BetPlay I-2026

Cada vez falta menos para que ruede el balón en el estadio Atanasio Girardot para los segundos 90 minutos entre Nacional vs. Junior, global que tiene una amplia ventaja para el 'tiburón' tras ganar 3-0 en el Romelio Martínez de Barranquilla.

Sin embargo, para los 'verdolgas' saben que una final en su estadio tiene una mística, y confían poder remontar y posteriormente colgarse una nueva estrella en su escudo.

Cabe recordar que, el más campeón de ligas en nuestro país es Atlético Nacional, en los últimos años le ha tomado ventaja en el historial de palmares a Millonarios, y por ende hace legado a su apodo: 'rey de copas'. Así las cosas, si los dirigidos por Diego Arias se coronan campeones este lunes, llegarían a su estrella número 19, tomándole ventaja a los 'albiazules' de tres ligas (tienen 16).

Por su parte, Junior que se acostumbró a disputar finales en los últimos años, y si lograr coronarse campeón en el Atanasio Girardot, llegaría a conseguir su estrella número 12 en su historia.



Palmares de Atlético Nacional

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Liga BetPlay: 18 y último título en 2024-II

Copa BetPlay: 8, último título en 2025

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Superliga: 4, último título en 2025

Copa Libertadores: 2, último título en 2016

Recopa Sudamericana: 1, último título en 2017

Copa Merconorte: 2, títulos en 1998 y 2000

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Copa Interamericana: 2, títulos en 1990 y 1997

Alfredo José Morelos jugador de Atlético Nacional AFP

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Palmares de la Liga BetPlay

Atlético Nacional: 18 títulos

Millonarios: 16 títulos

América: 15 títulos

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Junior: 11 títulos

Deportivo Cali: 10 títulos

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Santa Fe: 10 títulos

Medellín: 6 títulos

Once Caldas: 4 títulos

Tolima: 3 títulos

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Deportivo Pasto: 1 título

Deportes Quindío: 1 título

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Cúcuta Deportivo: 1 título

Bucaramanga: 1 título

Boyacá Chicó: 1 título

Deportivo Cali: 1 título

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Hora y dónde ver la final de vuelta entre Nacional vs. Junior

El compromiso que se disputará este lunes festivo 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot definirá al primer campeón de la Liga en el año.

La pelota comenzará a rodar a partir de las 5:00 de la tarde, en un encuentro que promete grandes emociones de principio a fin. Los aficionados podrán seguir la transmisión televisiva a través de la señal de Win Sports +, canal que llevará todos los detalles de la gran final.

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Asimismo, en Gol Caracol encontrará una cobertura completa del compromiso, con el minuto a minuto en tiempo real, las jugadas más destacadas, las polémicas arbitrales, los goles, las reacciones de los protagonistas y una completa crónica al término del encuentro para no perderse ningún detalle de la definición del campeonato.