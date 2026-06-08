Nacional vs. Junior, historia de resultados de los últimos seis partidos

Este lunes, se vovlerán a ver las caras 'verdolagas' y 'tiburones' en lo que es el marco de la final de vuelta de la Liga Betplay-I 2026, en donde el Junior tienen una amplía ventaja en el global tras ganar 3-0 en la ida en su casa, el Romelio Martínez de Barranquilla.

Sin embargo, la gente de Nacional confía en una épica remontada, y así poder seguir creciendo su hegemonía en cuanto a títulos en el fútbol colombiano.

Cabe recordar que, el enfrentamiento entre estos dos grandes de nuestro balón pie siempre ha traído interesantes duelos, pues normalmente cuentan con las nominas más caras y jugadores de renombre que hicieron historia ya sea en el exterior o en la Selección Colombia.

Historia de resultados de los últimos seis partidos entre Nacional y Junior

El 'rey de copas' y los 'curramberos' se han enfrentado en un total de 259 ocasiones por liga, 10 veces por Copa Colombia y dos veces por la Superliga; un total de 279 disputas sumando los tres torneos, en donde Nacional lidera el historial con 102 victorias, mientras que Junior 86 veces ha salido favorecido, y solo 83 ocasiones han terminado en empate.



En los últimos seis encuentros es una historia muy diferente, han sido duelos muy igualados en el marcador, y ha tenido protagonismo de goles, sin ningún juego quedando a ceros:

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Fecha Partido Resultado 2 jun 2026 Junior vs. Nacional Junior 3–0 Nacional (final ida Liga BetPlay 2026-I) 10 mar 2026 Junior vs. Nacional Junior 0–4 Nacional 30 nov 2025 Junior vs. Nacional Junior 2–1 Nacional 26 nov 2025 Nacional vs. Junior Nacional 1–1 Junior 25 may 2025 Nacional vs. Junior Nacional 2–3 Junior 2025 (todos contra todos) Junior vs. Nacional Junior 2–1 Nacional

Atlético Nacional vs. junior de Barranquilla; final de la Liga Betplay 2026-1 Colprensa

Convocados para la final de vuelta:

Junior viaja con Mauro Silveira, Jefersson Martínez, Jermein Peña, Daniel RIvera, Daniel Socarras, Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez, Lucas Monzon, Juan Ríos, Fabián Ángel, Jannerson Sarmiento, Andrés Shmalbach, Jesús Rívas, Bryan Castrillón, Joel Camnchimbo, Cristián Barrios, Gillermo Paiva, Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez.

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Por su lado, Nacional los recibirá con Harlen Castillo, Kevin Cataño, William Tesillo, César Haydar, Neyder Parra, Andrés Román, Milton Casco, Felipe Marín, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Xavy Ríos, Edwin Cardona, Juan Manuel Renfigo, Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno, Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Cristian Arango, y Alfredo Morelos.