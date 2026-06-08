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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional vs. Junior, historia de resultados de los últimos seis partidos

Nacional vs. Junior, historia de resultados de los últimos seis partidos

A vísperas de la final de vuelta entre Nacional y Junior, en Gol Caracol repasamos los últimos enfrentamientos entre ambos equipos para analizar cuál llega con una ligera ventaja en cuanto a resultados recientes.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
Final entre Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
Colprensa

Este lunes, se vovlerán a ver las caras 'verdolagas' y 'tiburones' en lo que es el marco de la final de vuelta de la Liga Betplay-I 2026, en donde el Junior tienen una amplía ventaja en el global tras ganar 3-0 en la ida en su casa, el Romelio Martínez de Barranquilla.

Sin embargo, la gente de Nacional confía en una épica remontada, y así poder seguir creciendo su hegemonía en cuanto a títulos en el fútbol colombiano.

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Cabe recordar que, el enfrentamiento entre estos dos grandes de nuestro balón pie siempre ha traído interesantes duelos, pues normalmente cuentan con las nominas más caras y jugadores de renombre que hicieron historia ya sea en el exterior o en la Selección Colombia.

Historia de resultados de los últimos seis partidos entre Nacional y Junior

El 'rey de copas' y los 'curramberos' se han enfrentado en un total de 259 ocasiones por liga, 10 veces por Copa Colombia y dos veces por la Superliga; un total de 279 disputas sumando los tres torneos, en donde Nacional lidera el historial con 102 victorias, mientras que Junior 86 veces ha salido favorecido, y solo 83 ocasiones han terminado en empate.

En los últimos seis encuentros es una historia muy diferente, han sido duelos muy igualados en el marcador, y ha tenido protagonismo de goles, sin ningún juego quedando a ceros:

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FechaPartidoResultado
2 jun 2026Junior vs. NacionalJunior 3–0 Nacional (final ida Liga BetPlay 2026-I)
10 mar 2026Junior vs. NacionalJunior 0–4 Nacional
30 nov 2025Junior vs. NacionalJunior 2–1 Nacional
26 nov 2025Nacional vs. JuniorNacional 1–1 Junior
25 may 2025Nacional vs. JuniorNacional 2–3 Junior
2025 (todos contra todos)Junior vs. NacionalJunior 2–1 Nacional
Atlético Nacional vs. junior de Barranquilla
Atlético Nacional vs. junior de Barranquilla; final de la Liga Betplay 2026-1
Colprensa

Convocados para la final de vuelta:

Junior viaja con Mauro Silveira, Jefersson Martínez, Jermein Peña, Daniel RIvera, Daniel Socarras, Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez, Lucas Monzon, Juan Ríos, Fabián Ángel, Jannerson Sarmiento, Andrés Shmalbach, Jesús Rívas, Bryan Castrillón, Joel Camnchimbo, Cristián Barrios, Gillermo Paiva, Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez.

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Por su lado, Nacional los recibirá con Harlen Castillo, Kevin Cataño, William Tesillo, César Haydar, Neyder Parra, Andrés Román, Milton Casco, Felipe Marín, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Xavy Ríos, Edwin Cardona, Juan Manuel Renfigo, Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno, Eduard Bello, Andrés Sarmiento, Cristian Arango, y Alfredo Morelos.

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