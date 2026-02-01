A Falcao García le hicieron una estatua de homenaje en Santa Marta; ¿se parece o no?

Falcao García regresó a Millonarios en este 2026 y en este momento afronta una crisis deportiva luego de las tres derrotas que sufrió el equipo en el comienzo de la Liga BetPlay I. El DT Hernán Torres fue despedido mientras que 'El Tigre' apenas debutó la jornada pasada contra el Deportivo Pasto, tras cumplir dos fechas de sanción por sus declaraciones del año pasado después de una derrota con Santa Fe.

Este domingo, el 'embajador' se enfrentará a Independiente Medellín en el estadio El Campín y se espera que García Zárate tenga algunos minutos. Lo cierto es que por estos días el experimentado delantero recibió una noticia que puede ser fuente de inspiración. En Santa Marta, su ciudad natal, construyeron una estatua suya que fue calificado como "homenaje en vida".

El portal 'Fútbol Red' entregó detalles sobre la persona que realizó la estatua. "El autor de la obra fue Roberto Mictil, quien con dedicación quiso entregarle a Santa Marta esa escultura de Radamel Falcao García, en donde quiso plasmar artísticamente la esencia del delantero", informaron.