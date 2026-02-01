Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A Falcao García le hicieron una estatua de homenaje en Santa Marta; ¿se parece o no?

A Falcao García le hicieron una estatua de homenaje en Santa Marta; ¿se parece o no?

Falcao García, quien regresó a Millonarios a comienzos de 2026, nació en la capital de Magdalena y por eso decidieron hacerle un tributo. ¡Hay críticas!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Falcao García y la estatua que le hicieron en Santa Marta.
Millonarios.

