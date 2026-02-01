Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Quién es Omar 'el Cabezón' Rodríguez, técnico que dirigirá HOY a Millonarios vs Medellín?

¿Quién es Omar 'el Cabezón' Rodríguez, técnico que dirigirá HOY a Millonarios vs Medellín?

Después de la salida de Hernán Torres y a la espera de que se confirme el nuevo entrenador de Millonarios, Omar Rodríguez estará al frente de manera interina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
Omar Alexander 'el Cabezón' Rodríguez, técnico interino de Millonarios
Omar Alexander 'el Cabezón' Rodríguez, técnico interino de Millonarios
Twitter de Millonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad