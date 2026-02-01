¿Quién es Omar 'el Cabezón' Rodríguez, técnico que dirigirá HOY a Millonarios vs Medellín?

Millonarios no atraviesa por su mejor momento. Después de tres fechas de la Liga BetPlay I-2026, marcha en la última posición de la tabla, sin puntos, producto de tres derrotas, y una diferencia de gol de -3. Y es que, en la fecha 1, cayó 2-1 con Atlético Bucaramanga, después fue superado 1-2 por Junior de Barranquilla y, en su más reciente salida, perdió 2-1 frente a Deportivo Pasto.

Razón por la que los directivos tomaron la decisión de ponerle punto final al proceso de Hernán Torres. Ahora, se está a la espera de la confirmación del nuevo entrenador. Mientras que eso sucede, confiraron en un hombre de la casa, quien tomará las riendas de la institución de manera interina. Se trata de Omar Alexander 'el Cabezón' Rodríguez, quien dirigirá este domingo 1 de febrero.

Por la cuarta jornada del rentado local, Millonarios recibe a Independiente Medellín, en el estadio El Campín, de la ciudad de Bogotá. Dicho compromiso está programado para las 8:10 de la noche, según Dimayor. Allí, desde la raya estará el estratega de 44 años y quien, como jugador, dejó una huella en el 'embajador', misma que quiere agrandar, ahora como director técnico.

Omar 'el Cabezón' Rodríguez se hizo en las divisiones menores del club. De hecho, así lo recuerda uno de sus compañeros y, hoy en día, amigo, Luis 'Morumbí' Zapata, en una corta charla con Gol Caracol, donde contó cómo se conocieron y los inicios de ambos en el combinado capitalino. Además, aprovechó para desearle éxitos en su debut al frente del equipo principal.



Omar 'el Cabezón' Rodríguez, en su paso por Fortaleza, como futbolista Cortesía

"A Omar, lo conozco como persona y es muy sencilla y humilde. Tuvimos la oportunidad de compartir desde la casa de concentración del profesor Delio Gamboa. En el 2001, recuerdo que cuando llegué a Millonarios, él fue quien me recibió, compartimos habitación y nos hicimos amigos", contó de entrada, antes de dar a conocer más detalles de esa relación deportiva y personal.

"Jugamos en la Primera C, después, ese mismo año, debutamos con el 'Chiqui' García y fue casi al mismo tiempo. Aprovechamos la oportunidad y estuvimos mucho tiempo en Millonarios. Lo he estado siguiendo y hablando y es tremendo su proceso en Colombia. Me alegra que se le presente esta oportunidad que, si bien es temporal, le vieron el potencial", añadió.

Omar Rodríguez, el tercero de abajo de izquierda a derecha, en un partido de Millonarios Cortesía

'El Cabezón' Rodríguez fue un lateral derecho, recio, duro y con más marca que proyección al ataque, siendo una pieza clave de aquel Millonarios. Justamente, allí, estuvo desde 2001 hasta 2007, para después irse al Deportivo Pereira, pasar por deportes Palmira, Atlético Bucaramanga y Fortaleza. De igual manera, jugó en la Selección Bogotá Juvenil y estuvo en el fútbol aficionado en Kanteranos y Once Capitalino.

Ese largo camino y experiencia que adquirió el nacido en Riohacha, La Guajira, le permitió seguir vinculado con el mundo del fútbol. Desde hace varios años, se encuentra vinculado a las divisiones menores del equipo y, en el 2025, dirigió la Sub-20, que participa en el torneo nacional de la Federación Colombiana de Fútbol. Eso sí, nada ha sido gratis, todo se debe a su formación.

Omar Rodríguez, último de izquierda a derecha, en un partido de Millonarios en 2001 Cortesía

Omar Alexander Rodríguez se formó en la Corporación Universitaria CENDA, donde hizo el programa de Técnico Profesional en Entrenamiento Deportivo. Como si fuera poco, posee la Licencia de Entrenador Categoría A de la FCF (Federación Colombiana de Fútbol) y CONMEBOL. Para finalizar, sumada a su experiencia, cuenta con varios cursos y diplomados de actualización.

"Es una gran persona y trabajadora, entonces espero que las cosas salgan bien", finalizó Luis 'Morumbí' Zapata, deseándole lo mejor a su amigo, quien tendrá la labor de darle un poco de tranquilidad a su hinchada este 1 de febrero. Fue campeón con Millonarios de la Copa Merconorte en 2001 y sueña con su primera alegría como DT de su 'amor azul'.