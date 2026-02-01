Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa y una jugada "poderosa" para el gol de la victoria de Real Betis, en La Liga

Nelson Deossa y una jugada "poderosa" para el gol de la victoria de Real Betis, en La Liga

Cuando se jugaban los últimos minutos del partido contra Valencia, Nelson Deossa realizó una acción que se llevó los aplausos y abrazos de sus compañeros.

Por: EFE
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
Nelson Deossa, mediocampista colombiano, es titular indiscutido del Real Betis
Nelson Deossa, mediocampista colombiano, es titular indiscutido del Real Betis
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad