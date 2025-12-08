Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de grupo A de Liga BetPlay 2025-II; Junior, finalista

Así quedó la tabla de posiciones de grupo A de Liga BetPlay 2025-II; Junior, finalista

Este lunes se definió el segundo finalista de la Liga BetPlay II-2025, tras la victoria de Medellín sobre Junior y el triunfo de América contra Nacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Medellín vs. Junior.
Medellín vs. Junior.
COLPRENSA.

