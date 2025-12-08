Así quedó la tabla de posiciones de grupo A de Liga BetPlay 2025-II; Junior, finalista

El fútbol profesional colombiano tuvo una emocionante jornada, ya que se definió el segundo finalista de la Liga BetPlay II-2025. Junior de Barranquilla luchará contra Deportes Tolima por la estrella de navidad. Los 'tiburones' perdieron 2-1 con Medellín, pero la victoria del America 3-2 sobre Nacional los mantuvo en la primera casilla del grupo A de los cuadrangulares finales.

En el estadio Atanasio Girardot, Medellín le metió un buen susto al Junior gracias a los goles de Brayan León y José Ortiz. Los 'curramberos' tuvieron un penalti en la primera parte, pero Edwin Herrera lo dilapidó. Para la segunda parte los cambios surtieron efecto y Bryan Castrillón descontó para los rojiblancos.

A la para, en Cali, América le dio una mano al Junior y superó a Nacional. Un autogol de Andrés Felipe Román y un doblete de Dylan Borrero pusieron a celebrar a los 'diablos rojos'. El 'verdolaga', que nunca estuvo arriba en el marcador, descontó por medio de Alfredo Morelos y Dairon Asprilla.

Fecha 6 del grupo A



Independiente Medellín 2-1 Junior

América de Cali 3-2 Atlético Nacional

