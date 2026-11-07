Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO; hora y dónde ver el partido de Liga de España

La duodécima jornada de LaLiga EA Sports desata un partido tremendo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, enfrentados a presión en el Metropolitano en un pulso directo por el liderato, entre la tensión todavía latente de todo el conflicto veraniego a cuenta de Julián Alvarez y los polémicos duelos de la pasada temporada dentro y fuera del campo.

Es un partidazo en lo deportivo. El rival a batir es el Barcelona, el vigente campeón y el líder. El aspirante es el Atlético, con sus siete victorias consecutivas en LaLiga, pero también con la última derrota contra el Bayern, cuando recuperó complejos pasados, y con una secuencia de resultados ligueros contra el equipo azulgrana inquietantes: una victoria en sus últimos diez duelos en este torneo antes de recibirlo en el Metropolitano.

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Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO, hora y TV del partido:

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Fecha: domingo 8 de noviembre de 2026

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Riyad Air Metropolitano (Madrid, España)

Transmisión: ESPN y Disney Plus



Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Frenkie De Jong, Pedri González; Lamine Yamal, Fermín Lopez, Anthony Gordon; y Raphinha contra Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección, Álex Baena; Kang in Lee y Julián Alvarez, en el centro del foco.

Lamine Yamal celebra gol en Barcelona vs Atlético de Madrid - Foto: AFP

Y un liderado por sostener o por ganar, según la perspectiva. Disputados ya 33 puntos a lo largo de once jornadas, apenas dos puntos los separan en la tabla. Es el margen que tiene el Barcelona sobre el Atlético, que debe ganar para voltear ya la cima, en su reencuentro de este domingo, con tantos alicientes y tantas cuentas pendientes. No es un partido más. Menos aún con toda la vorágine que los ha enfrentado visiblemente este año.

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El punto máximo fue Julian Alvarez, el foco del conflicto público, insistente desde junio, pretendido de forma reiterada por el Barcelona y cuando proclamó su deseo de ser traspasado; creciente en julio y disparado en agosto, con la frustración del futbolista y el club azulgrana de la imposibilidad de su traspaso, hasta que todo quedó como estaba, con el delantero argentino en el Atlético…

Y como su líder ofensivo este domingo contra el Barcelona, como lo fue en las dos eliminatorias de la pasada temporada, una en los cuartos de final de la Liga de Campeones (0-2 en la ida para el conjunto rojiblanco y 1-2 en la vuelta para el equipo azulgrana) y otra en las semifinales de la Copa del Rey: del apoteósico 4-0 del Metropolitano al imponente 3-0 del Camp Nou. Pura emoción, vértigo y fútbol.

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De poder a poder, rodeados de polémica y cruce de palabras. Revanchas también pendientes que confluyen ahora en el Metropolitano, donde el Atlético se siente fuerte. Solo tiene la baja de Cristian ‘Cuti’ Romero, que se pierde su cuarto encuentro consecutivo por lesión (fue convocado el pasado sábado contra el Levante, pero no jugó ningún minuto), y recupera a Johnny Cardoso y Morten Hjulmand, dos recursos para el medio campo al que apunta, sin embargo, Koke Resurrección, el más fiable de todos.

El capitán se perfila como titular ya, tras su reaparición contra el Bayern después de cinco partidos de baja; Pablo Barrios, llamado por la selección campeona del mundo en la próxima convocatoria, es indiscutible en el medio campo; Marcos Llorente retrocederá de nuevo a la defensa, junto a Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo; y Kang in Lee volverá al once por detrás de Julián Alvarez, secundado por Álex Baena y Giuliano Simeone. Salen del once Robin Le Normand y Alexander Sorloth del 0-2 con el Bayern.

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El Barça llega a la cita mermado por las bajas. Es especialmente sensible la de Rodrigo Hernández, intocable para Flick en el centro del campo, y a ella se añaden las de Jules Kounde y Xavi Espart en defensa y las de Dani Olmo y Roony Bardghji en ataque.

Atlético de Madrid vs. Barcelona. Getty Images.

Sin embargo, el preparador alemán recuperará a los zagueros Eric Garcia y Andreas Christensen, que este sábado se han ejercitado con el grupo.

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Ante un rival de la entidad del Atlético de Madrid, se espera que Flick alinee su once de gala, con solo dos dudas motivadas por las lesiones: si Eric recuperará el puesto como lateral derecho en el lugar del joven Brian Fariñas y si será Marc Bernal o Frenkie de Jong quien acompañe a Pedri González en la medular.

El conjunto catalán buscará la revancha en el Metropolitano y repetir los dos triunfos del curso pasado en LaLiga EA Sports (3-1 y 1-2).

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Una victoria, además, permitiría al Barcelona mantener el liderato en el parón internacional, alejar a cinco puntos a un rival directo y dar el primer golpe de autoridad del curso en un gran escenario, puesto que, hasta el momento, ha vencido en 13 de los 15 partidos que ha disputado, pero perdió ante los dos oponentes de mayor entidad, el PSG (4-2) y el Real Madrid (1-2).

La voracidad goleadora es el gran argumento del equipo azulgrana. Raphinha, reconvertido a delantero centro tras el fichaje frustrado de Julián Álvarez, acumula 19 tantos en 13 partidos y Lamine Yamal le sigue de cerca con 13 dianas en 15 choques. Por contra, el gran debe del Barcelona es la solidez defensiva, algo que el Atlético ya explotó el curso pasado, especialmente en las transiciones y el juego por las bandas.