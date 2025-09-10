Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Millonarios vs. Deportivo Pasto por Liga BetPlay II-2025

A qué hora juega HOY Millonarios vs. Deportivo Pasto por Liga BetPlay II-2025

Este miércoles, en el estadio el Campín se medirán Millonarios y Deportivo Pasto en juego aplazado de la fecha dos de la Liga BetPlay. El equipo 'embajador' llega al partido sin margen de error.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 10, 2025 02:06 p. m.
Comparta en:
Millonarios, que enfrentará esta noche a Deportivo Pasto
Millonarios, que enfrentará esta noche a Deportivo Pasto
Foto: X/ @MillosFCoficial