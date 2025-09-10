A qué hora juega HOY Millonarios vs. Deportivo Pasto por Liga BetPlay II-2025

El estadio Nemesio Camacho el Campín recibirá esta noche del miércoles a Millonarios y Deportivo Pasto, en un encuentro de la segunda jornada de la Liga BetPlay que había sido aplazado debido a la falta de fuerza pública necesaria para el evento; ya que en la fecha pactada, hubo el desfile del Día de la Independencia de nuestro país.

Por el lado del 'albiazul' contará con una gran novedad y que tiene emocionados a los hinchas del equipo, y es la vuelta a las canchas del goleador Leonardo Castro, quien salió lesionado en el partido frente a Alianza FC el pasado 30 de marzo. Volverá en un momento clave para Millonarios, ya que de no sumar tres puntos, podría comprometer aún más su clasificación a los cuadrangulares finales del torneo del segundo semestre.

Millonarios viene de igualar sin goles frente a Santa Fe en el clásico bogotano, en un partido donde el elenco 'embajador' no pudo atravesar la resistencia de los 'cardenales' y vio más comprometidas sus chances de estar entre los ocho. Mientras que su rival, Deportivo Pasto, llega a este encuentro luego de conseguir una valiosa victoria en condición de local frente a Boyacá Chico 2-0, que le permitió salir de una mala racha de resultados que tenían, y que significó su segunda victoria en el campeonato.

En la tabla, el equipo dirigido por Hernán Torres se ubica en el puesto 18 con ocho puntos, y Deportivo Pasto está un escalón arriba, en la decimoséptima posición con nueve unidades. Por otra parte, ambos conjuntos se encuentran disputando los octavos de final de la Copa BetPlay donde pierden sus series, frente a Envigado y Once Caldas, respectivamente. Los 'azules' cayeron 1-0 en su visita al Polideportivo Sur, mientras que el elenco 'volcánico' perdió en su casa por 2-1.

A qué hora juega HOY Millonarios contra Deportivo Pasto, por la Liga BetPlay II-2025

El balón rodará este miércoles en el estadio el Campín a las 7:30 de la noche. El juego podrá ser observado EN VIVO por TV a través del canal que transmite el fútbol colombiano. Además, en el portal del Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol, encontrarán el minuto a minuto, los goles, las polémicas, y demás incidencias del partido.

Millonarios deberá ganar hoy contra Pasto si quiere soñar con la clasificación Foto: Millonarios FC.

Convocados de Millonarios para el partido

Arqueros: Diego Novoa, Iván Arboleda.

Defensores: Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Álex Moreno Paz.

Volantes: Nicolás Arévalo, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián del Castillo, Álex Castro.

Delanteros: Beckham Castro, Leonardo Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón, Edwin Mosquera, Jorge Hurtado.

