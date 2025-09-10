Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 17?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 17?

El ciclista colombiano Egan Bernal 'pagó' el esfuerzo que realizó para triunfar el martes y sufrió en el último puerto de montaña de la decimoséptima fracción de la 'ronda ibérica'.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 10, 2025 11:54 a. m.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.