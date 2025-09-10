¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 17?

La decimoséptima etapa de la Vuelta a España 2025, disputada entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero (143,2 km), quedó en manos del joven italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), quien estrenó su palmarés profesional y reforzó su condición de mejor joven con el maillot blanco. El corredor de 21 años lanzó un ataque a 3,2 km de meta en la dura ascensión leonesa, con rampas del 18 %, y cruzó la línea en solitario tras 3h37:00 de esfuerzo, a una media de 39,6 km/h. Le siguieron Pidcock (+16’’), Hindley (+18’’), Vingegaard (+20’’) y Almeida (+22’’). El colombiano Egan Bernal, ganador de la etapa 16, se descolgó en el último ascenso y no pudo seguir con los favoritos.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Getty Images.

El danés Jonas Vingegaard, líder de la general, apenas rascó 2 segundos a su principal rival, Joao Almeida, de cara a la contrarreloj de Valladolid. El nórdico cuenta con 50 segundos de ventaja sobre el portugués y 2:28 respecto a Pidcock, mientras Hindley se mantiene en la pelea por el podio.

La jornada estuvo marcada por la incertidumbre en la salida debido a las protestas propalestinas y a los fuertes vientos que amenazaban con recortar el final. Sin embargo, la organización mantuvo el desenlace en El Morredero, pese al paisaje desolado por los incendios recientes. Una fuga inicial de 12 hombres fue neutralizada gracias al trabajo de Visma, UAE y Bahrain, mientras Tiberi y el colombiano Harold Tejada lo intentaron sin éxito antes del tramo decisivo.

En la subida final, el grupo de favoritos quedó reducido a seis. Uno de los damnificados fue Egan Bernal que pagó el esfuerzo de la victoria conseguida el martes. Pellizzari rompió la inercia con un ataque contundente que le otorgó una victoria de prestigio y lo confirmó como una de las grandes promesas del ciclismo italiano.

Bernal tuvo que recibir el apoyo de su compatriota Brandon Rivera. Cedió terreno y cruzó la meta a 23:45 de Pellizzari. En la general, cayó tres puestos y ahora se ubica en la casilla 15° a 33:01 de Vingegaard. El de Zipaquirá tendrá que descansar y ultimar detalles para la contrarreloj individual de este jueves.