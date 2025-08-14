¿A quién llamó “indio” el DT de América femenino vs. Santa Fe tras denunciar racismo?; "perdón"

América de Cali le ganó 0-1 en condición de visitante a Independiente Santa Fe en encuentro de la tercera fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina de Colombia.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano luego de las declaraciones del timonel del conjunto escarlata, que dijo haber sido discriminado por un aficionado ‘cardenal’, motivo por el que se alcanzó a detener la contienda.

Incluso, el venezolano Ómar Ramírez, técnico del cuadro bogotano, entró al contrapunteó: “Carlos, que se ponga serio, para qué se mete con el público, con la hinchada. Es una tontería, en ningún momento le dijeron negro. Yo he ido a Cali y no nos tratan bien, allá nos tratan muy mal. Es cierto que hay que atacar el racismo, pero lo de hoy, que no sea dramático”.

En consecuencia, Santa Fe emitió un comunicado rechazando los actos racistas, asegurando que no hubo expresiones de ese tipo hacia la delegación americana y avisando que jugará sin público los 2 partidos que le restan como local en el cuadrangular para evitar incidentes.

Publicidad

Lo particular es que el tema no paró ahí si se tiene en cuenta que el estratega escarlata reconoció que se equivocó con las palabras que implementó para referirse a quien lo había insultado y aclaró que no quiso ofender a nadie.



¿A quién llamó “indio” el DT de América? Se disculpó

Carlos Hernández utilizó el terminó en su comparecencia ante los medios de comunicación, lo que no pasó desapercibido.

“Esto es inaudito… Venir la capital a recibir ese maltrato de un indio que ojalá no me lo encontrara en la calle. Y si me lo encuentro, a ver si tiene el valor y me lo dice porque de pronto se me sale el negro”, dijo en la conferencia con los reporteros.

Muy muy dolido el profesor Carlos Hernández, DT @AmericaCaliFem, tras los actos racistas que tuvo que vivir hoy.



No habló el entrenador, habló el ser humano.



¡Lamentable! Triste. pic.twitter.com/pjcla3vNIQ — Daniel Millán Perea (@DMillanPerea) August 14, 2025

Publicidad

Por ello fue consultado en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, donde explicó que no implementó la palabra como forma de discriminación étnica.

“No fue por cuestión étnica. Pido excusas porque yo trabajo con mucha gente, con muchas razas “, apuntó en principio.

Y añadió que fue algo que dijo sin querer: “Yo tenía un sentimiento muy encontrado en la rueda de prensa, mucho dolor, me sentía apenado con mis jugadoras, pensaba en mi núcleo familiar y eso fue creciendo”.

Por ello, reiteró su arrepentimiento: “Ahora, en frío, uno puede tener palabras con más cautela porque fue algo muy tedioso e incómodo. Pero pido excusas públicas porque no era para ninguna clase de etnia”.

Publicidad

Ahora, América y Santa Fe se volverán a ver las caras en la cuarta jornada del cuadrangular, contienda programada para el jueves 21 de agosto en Cali.