Dimayor confirmó fecha para el clásico Santa Fe vs. Millonarios, por liga femenina

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó el aplazamiento del clásico capitalino femenino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025. La decisión fue anunciada por el ente rector del balompié colombiano tras una solicitud formal de la Comisión Local de Fútbol, la cual recomendó reprogramar tanto el compromiso femenino como el masculino entre ambos equipos.

La medida responde a los recientes hechos de orden público registrados en Bogotá, que encendieron las alarmas de las autoridades y llevaron a extremar medidas de seguridad en eventos masivos. La Comisión Local de Fútbol, en conjunto con la Alcaldía y la Policía Metropolitana, concluyó que las condiciones actuales no garantizaban un desarrollo seguro de los partidos, por lo que pidió posponerlos para fechas posteriores.

Los sucesos que motivaron esta determinación están relacionados con los disturbios del miércoles 6 de agosto, ocurridos en inmediaciones y al interior del Movistar Arena durante un concierto del grupo argentino Damas Gratis. Los desmanes dejaron como saldo dos personas fallecidas, identificadas como seguidores del equipo cardenal, lo que generó preocupación en el entorno futbolístico y en la opinión pública.

En el calendario original, el clásico femenino debía disputarse el sábado 9 de agosto en el estadio El Campín, mientras que el duelo masculino estaba programado para la noche del miércoles 13 de agosto en el mismo escenario. Sin embargo, tras la revisión de las autoridades y la posterior comunicación oficial de Dimayor, el primer partido en reprogramarse fue el de la Liga Femenina, mientras que el compromiso masculino continúa en evaluación para definir una nueva fecha.



¿Cuándo se jugará el clásico capitalino?

Santa Fe vs. Millonarios por la fecha 2 de la Liga BetPlay Femenina @santafeleonas/Instagram

Dimayor confirmó que el clásico femenino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, válido por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina, se llevará a cabo el lunes 18 de agosto a las 4:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Metropolitano de Techo.