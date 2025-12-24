Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A reconocido cantante le tocó pagar apuesta por derrota del Tolima en la final contra Junior

A reconocido cantante le tocó pagar apuesta por derrota del Tolima en la final contra Junior

Un artista hincha del Deportes Tolima se viralizó en redes sociales al cumplir un reto que le pusieron si perdían la final con Junior. ¡Palabra de honor!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de dic, 2025
Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025, tras vencer a Deportes Tolima en la final
