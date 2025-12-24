A reconocido cantante le tocó pagar apuesta por derrota del Tolima en la final contra Junior

El cantante colombiano Santiago Cruz se robó la atención en redes sociales luego de cumplir una curiosa apuesta tras la contundente derrota del Deportes Tolima 0-4 frente a Junior, en la final de la Liga BetPlay II-2025. Reconocido hincha del equipo pijao, el artista no dudó en asumir con humor y elegancia el resultado deportivo, que terminó con el título para el conjunto barranquillero.

Todo se originó días antes de la gran final, cuando Cruz fue invitado junto al reconocido cantante Checo Acosta a un programa de televisión. Allí, entre risas y buen ambiente, ambos decidieron apostar en vivo al resultado de la serie definitiva. La condición fue clara: el hincha del equipo perdedor debía aparecer en redes sociales usando la camiseta del club campeón.

Tras el desenlace, Santiago Cruz explicó el origen del reto y no esquivó su compromiso. “Antes de la final entre Junior y Tolima, nos invitaron a ‘Checo’ Acosta y a mí a un programa de ESPN. La pasamos increíble y apostamos al aire con el ‘Checo’ que el hincha del equipo derrotado tenía que salir en redes sociales a ponerse la camiseta del equipo victorioso”, relató.

El golpe deportivo fue duro para el Tolima, especialmente por el marcador global. “Ante la atendida monumental y de antología que nos metió Junior, especialmente allá en Barranquilla y luego tristemente en nuestra casa, me veo en la obligación porque las apuestas se cumplen”, añadió el artista.



Finalmente, Cruz apareció en redes con una camiseta alternativa del Junior y dejó un mensaje de respeto deportivo.“No tengo mi camiseta favorita de Junior, tengo esta, un poco más carnavalera. Aquí estoy, ‘Checo’ querido, cumpliendo y felicitando de nuevo al Junior”.

Cumpliendo mi apuesta con el @checoacosta, con esta versión Carnavalera de la camiseta del campeón, @JuniorClubSA, cortesía de mis “amigos”??? 🤪 de @RadioTiempo961. Las apuestas se cumplen! @ESPNColombia @ESPNFutbolCol



Con la del @cdtolima siempre firme! pic.twitter.com/gEDS1dYKvO — Santiago Cruz (@SantiCruz) December 23, 2025