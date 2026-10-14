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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Once Caldas y Santa Fe vs. Jaguares ya tienen día, hora y estadio

Millonarios vs. Once Caldas y Santa Fe vs. Jaguares ya tienen día, hora y estadio

A través de un comunicado, la Dimayor dio a conocer la programación de dos partidos de Millonarios y uno del 'león', tras polémica con la cancha de El Campín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Dimayor confirmó partidos de Millonarios y Santa Fe, tras polémica de El Campín
Dimayor confirmó partidos de Millonarios y Santa Fe, tras polémica de El Campín
Colprensa

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la nueva programación de los partidos de Millonarios contra Once Caldas y de Independiente Santa Fe frente a Jaguares de Córdoba, luego de la controversia por el mal estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

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Después de las dificultades que llevaron a aplazar el compromiso entre 'embajadores' y 'albos', previsto inicialmente para el martes 13 de octubre, y de la posterior reprogramación del duelo entre 'cardenales' y 'felinos', el organismo confirmó las fechas, los horarios y el escenario deportivo para los dos encuentros.

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Además, Millonarios tendrá otro compromiso en condición de local frente a Jaguares, correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026, que también quedó incluido en la programación oficial.

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Recordemos que todo esto ocurrió por la polémica por el estado de la cancha del estadio El Campín. El pasado martes 13 de octubre, la Dimayor dio a conocer varios videos que permiten observar las condiciones del terreno de juego y no son óptimas.

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La determinación del aplazamiento de los juegos se produjo pese a que Sencia, operador del escenario deportivo, había asegurado públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para recibir un partido de fútbol profesional.

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Las imágenes y los videos divulgados por Dimayor se convirtieron en parte de la discusión sobre las condiciones del campo, que quedó en el centro de la controversia después de los dos conciertos de BTS realizados en el escenario deportivo.

Estado del campo de juego de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas que se canceló
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Colprensa

Programación de los partidos de Millonarios y Santa Fe

Millonarios vs. Jaguares
Día: sábado 17 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Jornada: fecha 15.

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Millonarios vs. Once Caldas
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Jornada: fecha 13.

Santa Fe vs. Jaguares
Día: miércoles 21 de octubre.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Jornada: fecha 7.

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