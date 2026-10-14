Millonarios vs. Once Caldas y Santa Fe vs. Jaguares ya tienen día, hora y estadio

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la nueva programación de los partidos de Millonarios contra Once Caldas y de Independiente Santa Fe frente a Jaguares de Córdoba, luego de la controversia por el mal estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Después de las dificultades que llevaron a aplazar el compromiso entre 'embajadores' y 'albos', previsto inicialmente para el martes 13 de octubre, y de la posterior reprogramación del duelo entre 'cardenales' y 'felinos', el organismo confirmó las fechas, los horarios y el escenario deportivo para los dos encuentros.

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Además, Millonarios tendrá otro compromiso en condición de local frente a Jaguares, correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026, que también quedó incluido en la programación oficial.

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Recordemos que todo esto ocurrió por la polémica por el estado de la cancha del estadio El Campín. El pasado martes 13 de octubre, la Dimayor dio a conocer varios videos que permiten observar las condiciones del terreno de juego y no son óptimas.



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, , se permite informar a la opinión pública que este miércoles 14 de octubre se realizó una nueva visita de inspección al campo de juego del Estadio El Campín.



En… pic.twitter.com/WMN12hrQov — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

La determinación del aplazamiento de los juegos se produjo pese a que Sencia, operador del escenario deportivo, había asegurado públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para recibir un partido de fútbol profesional.

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Las imágenes y los videos divulgados por Dimayor se convirtieron en parte de la discusión sobre las condiciones del campo, que quedó en el centro de la controversia después de los dos conciertos de BTS realizados en el escenario deportivo.

Estado del campo de juego de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas que se canceló Colprensa

Programación de los partidos de Millonarios y Santa Fe

Millonarios vs. Jaguares

Día: sábado 17 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Jornada: fecha 15.

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Millonarios vs. Once Caldas

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Jornada: fecha 13.

Santa Fe vs. Jaguares

Día: miércoles 21 de octubre.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Jornada: fecha 7.