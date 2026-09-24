Nacional 1-1 Millonarios; corrieron, lucharon y ni James Rodríguez salvó el partido

La fiesta no fue completa para Atlético Nacional. Este jueves 24 de septiembre, bajo un impresionante marco en el estadio Atanasio Girardot, al que acudieron más de 40 mil hinchas, empató 1-1 con Millonarios, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. Allí, los autores de los goles fueron Andrés Felipe Reyes, en el 'verdolaga', y Julián Angulo para el 'embajador'.

El arranque del encuentro estuvo marcado por una dolorosa noticia. Cristian 'Chicho' Arango fue a disputar la pelota con Stiven Vega y tuvo la mala suerte de que se le trabó la pierna derecha. De inmediato, cayó al suelo, se retorció de dolor, fue atendido por los médicos y salió en camilla. Minutos más tarde, regresó a la cancha y lo intentó, pero no pudo.

Fue así como se tomó la decisión de que no continuara en el juego, siendo reemplazado por Andrés Sarmiento. Sin embargo, las imágenes se quedaron con el atacante, quien lloró de manera desconsolada, siendo abrazado por varios de sus compañeros en el banco de suplentes, entre ellos, James Rodríguez, que incluso le habló al oído para calmarlo.

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Como si fuera poco, otro 'baldado de agua fría' para Atlético Nacional llegó al minuto 39'. Julián Angulo aprovechó un rebote, tras un cabezazo que se estrelló en el horizontal, y con una pirueta abrió el marcador. Silencio en el Atanasio Girardot, pero los dirigidos por Lucas González lograron reaccionar rápido y, antes del final del primer tiempo, empataron.



Nacional vs. Millonarios. COLPRENSA.

El encargado de poner el 1-1 definitivo fue Andrés Felipe Reyes, quien ganó por los aires, luego de un centro de tiro de esquina. Con el marcador igualado, se esperaba que, en la parte complementaria, las emociones no faltaran. Pero no fue así. Aunque James Rodríguez ingresó para ponerle 'picante' al duelo, nada cambió y así terminaron las cosas.

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Eso sí, Atlético Nacional quedó con 10 jugadores. Andrés Sarmiento pisó fuerte a Rodrigo Ureña, a la altura del tobillo, y, si bien el árbitro, Diego Ulloa, le había mostrado la tarjeta amarilla, recibió el llamado del VAR. Una vez revisó la acción, y sin dudarlo dos veces, cambió la amonestación por roja para el extremo del cuadro antioqueño, al minuto 85'.