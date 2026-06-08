Alfredo Arias no se conforma con el título de Junior; "ahora vamos por el tricampeonato"

Junior de Barranquilla aguantó, y a pesar de perder 1-0 este lunes en el Atanasio Girardot con Atlético Nacional, se coronó bicampeón del fútbol colombiano, de la mano de su director técnico, el uruguayo Alfredo Arias.

"Es verdad que fue un semestre duro porque hubo viajes y competíamos en otras partes con mucho sacrificio. Además, la norma que este año achicó el plantel nos obligó a rotar mucho para que los jugadores no se lesionaran", comenzó señalando de entrada el DT 'charrúa' tras el título conseguido en territorio antioqueño, el número doce en la historia de los 'tiburones'.

Alfredo Arias quiere un tercer título con Junior

El director técnico del elenco barranquillero puntualizó que "los jugadores son los que hacen y logran las cosas, los importantes", y de paso sentenció que "ahora vamos por el tricampeonato", avisando a los demás equipos luego de estos dos trofeos consecutivos conseguidos en el fútbol colombiano.



Pero en su rueda de prensa, Alfredo Arias decidió dejarle un mensaje a Atlético Nacional, mencionando que "la primera palabra que quiero dirigir es a los jugadores de Nacional y a su cuerpo técnico. Alguna vez me ha tocado estar ahí, perder dos finales, una en Uruguay y otra acá. Sé lo doloroso que es, sé lo que está pasando por su mente y por su alma. Mi reconocimiento hacia ellos. Hicieron un gran partido y nos pusieron en serios problemas".

Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla, se coronó campeón de la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

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Acá más declaraciones de Alfredo Arias, técnico del Junior:

*El duro camino del Junior

"No nos sobra nada. Lo primero es aclarar que ganamos sin que nos sobrara nada, pero con el esfuerzo, el coraje y la calidad de los futbolistas lo lograron. Cuando entramos a jugar los mata-mata, el equipo se encontró y entendió que debíamos apurar y apretar. Nos tocó la altura, dos equipos difíciles como Once Caldas y Santa Fe, y luego nos toca contra el mejor del año. Creo que eso que estoy diciendo de la calidad de los rivales habla del elogio que le hago a mi plantel".

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*El recuerdo de su llegada a Junior

"Cuando me llaman don Fuad y Antonio para preguntarme si quería ser el técnico de Junior, inmediatamente dije que sí. Yo estaba todavía en Cali, recién me habían sacado, y le dije a mi señora que sería el técnico de Junior como fuera".

Junior de Barranquilla, campeón de Liga BetPlay 2026-I - Foto: Colprensa

*Alfredo Arias y su convencimiento

"Durante el viaje pensé que no iba a declarar lo que siempre decimos: que vamos a entrar entre los ocho o que, si hacemos un buen campeonato, lo vamos a intentar. Ya no tenía más crédito, tenía la tarjeta en rojo porque me cuestionaban que no era campeón. En el mismo aeropuerto, cuando me preguntaron para qué iba yo, respondí que solo venía a ser campeón, que no había otra meta. Después me salió bien porque tuve un gran plantel".

*El futuro de Alfredo Arias

"No he renovado todavía. Tengo contrato hasta el 30 de junio. Don Fuad manifestó públicamente, y también a mí personalmente, que ellos desean que yo continúe, y yo deseo continuar. Ya es una formalidad propia de la profesionalidad; esperemos llegar a un acuerdo".

*Lo que pensó en el penalti errado por Alfredo Morelos

"En el momento del penal dije: 'Gracias, Diosito'. Yo perdí una final acá por un penalti".