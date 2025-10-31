Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Alfredo Arias tiene contrato con Junior hasta el año entrante, esperamos dar la pelea y ganar"

"Alfredo Arias tiene contrato con Junior hasta el año entrante, esperamos dar la pelea y ganar"

El entrenador uruguayo está siendo duramente criticado luego de la derrota frente a Santa Fe en el Metropolitano, por lo que surgieron dudas en torno a su continuidad en el banquillo técnico del Junior.

Por: Javier García
Actualizado: 31 de oct, 2025
Alfredo Arias en Junior de Barranquilla
