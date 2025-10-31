"Alfredo Arias tiene contrato con Junior hasta el año entrante, esperamos dar la pelea y ganar"

Por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, Junior de Barranquilla se vio las caras con Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde los dirigidos por Alfredo Arias cayeron sobre la hora 2-1.

A pesar de haber comenzado ganando con un tanto de Yimmi Chará a los 8 minutos de juego, el ‘tiburón’ se vio sorprendido por el vigente campeón del fútbol colombiano, que en la parte complementaria dio vuelta al marcador gracias a las anotaciones de Hugo Rodallega (73’) y Santiago Mosquera en tiempo de adición.

¿Está en juego el puesto de Alfredo Arias?

Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla. X de @JuniorClubSA

La derrota frente al conjunto capitalino dejó un mal sabor de boca en la afición del Junior, motivo por el cual surgieron rumores sobre una posible salida del técnico uruguayo Alfredo Arias, quien en las últimas jornadas ha sido duramente cuestionado por los hinchas.

Sin embargo, Fuad Char, máximo accionista del equipo barranquillero, salió al paso de las versiones y ratificó la continuidad del entrenador en el cargo, durante una entrevista con el diario 'El Heraldo'.

“El resultado de ayer es muy doloroso, muy triste para nosotros y para toda la gente hincha del equipo, pero esos partidos donde llegamos 20 veces, tuvimos oportunidades de tantas... Un minuto antes de que nos hicieran el 2-1, tuvimos tres oportunidades para meterla, pero ese es el fútbol. Nos reunimos con Arias, conversamos sobre cómo se dio el partido (…) él (Alfredo Arias) tiene contrato con nosotros hasta el año entrante y esperamos estar entre los ocho y dar la pelea. Si tenemos la posibilidad de ganar, seguro que vamos a estar ahí. Yo tengo la esperanza. Hemos sacado resultados de visitante contra equipos que están dentro del ocho”, comentó Fuad Char.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

El ‘tiburón’ volverá a tener acción por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, el próximo sábado 8 de noviembre, cuando se vea las caras en el estadio de Techo con Fortaleza CEIF. El compromiso está programado para las 4:10 p. m. (hora colombiana).

De momento, Junior de Barranquilla se mantiene en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 31 puntos, aún en la pelea por asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.