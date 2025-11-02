Mateus Uribe no perdonó: gol para Atlético Nacional contra América de Cali por Copa BetPlay

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Mateus Uribe fue uno de los jugadores más importantes de Atlético Nacional en la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025, contra América de Cali. Este domingo 2 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, fue clave en la apertura del marcador, presionando al rival y robando el balón para que todo terminara en anotación de Juan Bauzá.
Lejos de conformarse con ello, recibió su premio y logró inflar las redes. Cuando transcurría el minuto 49, quien sorprendió en el área fue Alfredo Morelos. De espaldas al arco y haciendo uso de su fuerza, aguantó la marca y dejó el balón servido al mediocampista, quien definió de buena manera y puso el 2-0 parcial, venciendo a Jorge Soto.
⚽️🇳🇬 Gol de Matheus Uribe (49’) para el 2-0 de Atlético Nacional sobre América de Cali. El ‘Verdolaga’ la tejió y en espacio reducido resolvió. Participación destacada de Rengifo, al igual que la gran asistencia de Alfredo Morelos. pic.twitter.com/MbgLMmUeeK— Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) November 3, 2025