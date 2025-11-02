Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Mateus Uribe no perdonó: gol para Atlético Nacional contra América de Cali por Copa BetPlay

Mateus Uribe no perdonó: gol para Atlético Nacional contra América de Cali por Copa BetPlay

Una buena acción colectiva del equipo 'verdolaga' terminó en los pies de Mateus Uribe, quien definió de buena manera, por la ida de la semifinal, en Medellín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
Mateus Uribe, mediocampista de Atlético Nacional, celebra su gol contra América de Cali
Mateus Uribe, mediocampista de Atlético Nacional, celebra su gol contra América de Cali
Archivo de Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad