Mateus Uribe no perdonó: gol para Atlético Nacional contra América de Cali por Copa BetPlay

Mateus Uribe fue uno de los jugadores más importantes de Atlético Nacional en la ida de la semifinal de la Copa BetPlay 2025, contra América de Cali. Este domingo 2 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, fue clave en la apertura del marcador, presionando al rival y robando el balón para que todo terminara en anotación de Juan Bauzá.

Lejos de conformarse con ello, recibió su premio y logró inflar las redes. Cuando transcurría el minuto 49, quien sorprendió en el área fue Alfredo Morelos. De espaldas al arco y haciendo uso de su fuerza, aguantó la marca y dejó el balón servido al mediocampista, quien definió de buena manera y puso el 2-0 parcial, venciendo a Jorge Soto.



Vea el gol de Mateus Uribe, con Nacional vs. América, por la Copa BetPlay 2025