Gol olímpico de Nacional contra América, por la Copa BetPlay: Juan Rengifo, el autor

Juan Rengifo confirmó que dejó de ser una promesa de Atlético Nacional para convertirse en toda una realidad. Demostrando, una vez más, que lo hecho en los anteriores partidos no fue casualidad, se lució este domingo 2 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, contra América de Cali, por la ida de las 'semis' de Copa BetPlay.
A pesar de no haber sido titular, ya que ingresó por Andrés Sarmiento, quien se lesionó en el primer tiempo, saltó a la cancha con ganas de llevarse por delante a su rival. Fue así como, apelando a su personalidad, se animó a ejectuar un tiro de esquina y terminó marcando un gol olímpico, desatanco la fiesta en sus hinchas.
— ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) November 3, 2025
Gooooooooool
Goooooooooolazoooooooooooo
Olímpicooooooooooooooooooo
Gooooooooool de Atlético Nacional
Gooooooooool de JM Rengifo
3 x 0 pic.twitter.com/F5QcJyovvk