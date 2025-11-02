Síguenos en::
Gol olímpico de Nacional contra América, por la Copa BetPlay: Juan Rengifo, el autor

La fiesta en el estadio Atanasio Girardot se prendió, gracias a la espectacular anotación de Juan Rengifo, quien sorprendió a todos, por la ida de las semifinales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Juan Rengifo, autor de un gol olímpico con Atlético Nacional contra América de Cali, por Copa BetPlay
