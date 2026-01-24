Alfredo Morelos ya definió su futuro: confirmó el equipo en el que jugará en 2026

Alfredo Morelos empezó su carrera en Independiente Medellín, pero la vida y el fútbol quisieron que ahora vista los colores de Atlético Nacional. Eso sí, al 'verdolaga' arribó después de haber hecho parte de equipos como HJK Helsinki, Rangers y Santos. Justamente, en el conjunto brasileño no tuvo continuidad y, por eso, tomó la decisión de que lo cedieran al 'verde paisa', donde se ganó su lugar.

Fueron 6.316 minutos, repartidos en 92 juegos, en los que marcó 32 goles, brindó 16 asistencias, fue amonestado en 24 ocasiones y vio la roja solo una vez. Esos números le permitieron consolidarse en el once titular, siendo uno de los más importantes de la institución y demostrando por qué, en algún momento, hizo parte de algunas convocatorias de la Selección Colombia para las Eliminatorias.

Sin embargo, el préstamo culminó en diciembre de 2025 y debía volver a Santos. Fueron semanas de tensión, teniendo en cuenta que 'el Peixe' contrató a Gabriel Barbosa, en una muestra de que no contarían con Alfredo Morelos. Pero el equipo de Brasil solo quería que Atlético Nacional ejerciera la opción de compra y no estaba dispuesto a cederlo más. Razón por la que fue una decisión de tiempo.

Alfredo Morelos no estuvo en el partido entre Atlético Nacional y Junior COLPRENSA.

Finalmente, este sábado 24 de enero, a través de las redes sociales del club 'verdolaga', se hizo el anuncio oficial. "No es normal nacer con un sueño. La grandeza. No es normal llenar cada estadio. Tampoco lo es, llenar vitrinas. No es normal, llenar corazones. Y menos es normal que un equipo colombiano sea reconocido por su identidad, historia y jugadores", expresaron en un emotivo video.



Publicidad

Dicha publicación terminó con el siguiente mensaje: "No es normal que los jugadores escojan la gloria, el escudo y quedarse, pero es que Nacional no es normal. Bienvenido, Alfredo". En ese momento, apareció Morelos, con la camiseta de Atlético Nacional, lo que ya es la confirmación de que, en 2026, seguirá defendiendo esos colores, con los que tantas alegrías ha conseguido, con varios títulos.