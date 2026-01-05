Lo de Alfredo Morelos se complicaría en Nacional, por interés en México; “se mantiene disputa”

Los equipos del fútbol colombiano continúan reforzándose para afrontar los diferentes retos de la temporada 2026, y uno de ellos es Atlético Nacional, club que tendrá participación desde la primera fase de la Copa Sudamericana. Con ese panorama, el conjunto antioqueño busca conformar una nómina competitiva que le permita pelear en todos los frentes.

La dirigencia del ‘verdolaga’ trabaja en la continuidad de varias de sus figuras, conscientes de la exigencia que supondrá el calendario local e internacional. Sin embargo, algunos movimientos del mercado podrían complicar los planes del club paisa, especialmente en el frente ofensivo.

¿Objetivo de Nacional se complica?

Alfredo Morelos, delantero colombiano de Atlético Nacional, celebra un gol en Copa Libertadores, en 2025 AFP

Una de las prioridades de Atlético Nacional es mantener en su plantel al delantero Alfredo Morelos, quien se encuentra a préstamo procedente del Santos de Brasil. El atacante nacido en Cereté (Córdoba) fue una de las ausencias en el inicio de la pretemporada, junto a Marino Hinestroza, situación que encendió las alarmas entre los hinchas.



Según información de un sector de la prensa, Nacional y Santos aún no han llegado a un acuerdo por el jugador, de 29 años, pese a que el futbolista tendría la intención de continuar vistiendo la camiseta verde durante 2026. No obstante, el panorama podría complicarse, ya que desde México aseguran que los Pumas de la UNAM, dirigidos por Efraín Juárez, tendrían en sus planes al atacante colombiano.

Cabe recordar que el técnico mexicano conoce bien a Morelos, a quien dirigió durante su paso por Atlético Nacional en 2024, temporada en la que el club se consagró campeón de la Liga y la Copa Colombia.

“Fuentes revelaron a mediotiempo que los delanteros Alfredo Morelos, Robert Morales y Ezequiel Ponce se encuentran entre las opciones para la delantera auriazul. Por lo que el colombiano, el paraguayo y el argentino se suman a la lista que también ya contaba con Ronaldo Martínez”, apuntó el portal Mediotiempo.

Y añadió: “Alfredo Morelos se mantiene en una disputa entre Atlético Nacional y Santos de Brasil, misma que podría dejar al jugador como agente libre”.



Números de Alfredo Morelos

Desde su llegada a Atlético Nacional a mediados de 2024, Alfredo Morelos ha disputado un total de 92 partidos en todas las competiciones, con un registro de 32 goles y 16 asistencias, cifras que lo consolidan como una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo.



¿Cuándo juega Nacional?

Por la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026, Atlético Nacional debutará frente a Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot, en un compromiso programado para el viernes 16 de enero, donde el ‘verdolaga’ buscará iniciar el campeonato con pie derecho.