América anda ganado: "A mí el dinero no me para", dice nuevo Presidente de los escarlatas

Hace un par de días en un comunicado oficial se conoció que el grupo empresarial CALTAC se convirtió en socio, con músculo financiero, del América de Cali, cuya llegada tiene grandes aspiraciones en lo deportivo, en pro de conformar una plantilla de lujo al servicio del técnico Jorge 'Polilla' da Silva. Y precisamente el que apareció para entregar detalles de lo que viene y de las aspiraciones que tienen los empresarios fue Carlos Recine, quien es uno de los inversionistas y que será nuevo presidente del club vallecaucano.

"Son 3 refuerzos lo que necesita América, a mí el dinero no me para. Ahora lo que necesitamos es que nuestro equipo, mi equipo se pueda posicionar, que el profe 'Polilla' da Silva tenga el equipo que desea", dijo Recine, en entrevista de hace pocos minutos con 'Zona libre de humo'.

En el mismo contacto con el reconocido espacio periodístico de Cali, el nuevo directivo de los escarlatas confirmó que pese a los esfuerzos y diálogos con Águilas Doradas para obtener el concurso del defensor Jeisson Quiñones, las negociaciones no llegaron a buen puerto y fue descartado como refuerzo para el segundo semestre de este 2024.

Recine apuntó que "escogí a América por tradición, por el nombre, por mundo, por eso lo escogí. Para comprar hice una gran investigación, de dónde viene, porqué le dicen la pasión del pueblo y ahora queremos hacer cosas grandes".

El hombre de negocios confesó que es hincha de Juventus y que finalizando el mes de julio estará arribando a la capital vallecaucana, en donde cumplirá con compromisos del equipo escarlata y además entrará en contacto con diferentes estamentos de la institución.

"Yo no soy rico de cuna, todo me lo he ganado, por eso soy muy coloquial, soy un tipo común, una persona más. Y no aparezco en ningún lado porque no me gusta depender de nadie, todo lo hemos hecho a pulso, solitos", finalizó Carlos Recine.

Así las cosas, hay un alentador panorama para América de Cali, que arrancó con pie derechos en la Liga II 2024 al vencer 2-1 a Águilas, en territorio antioqueño.

¿Cuándo volverá a jugar el América de Cali?

Los dirigidos por Jorge 'Polilla' Da Silva se medirán en un intenso duelo a Atlético Nacional, el próximo domingo 21 julio a las 5:45 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Atanasio Girardot.