América no tuvo suerte en Copa BetPlay: dos lesionados contra Nacional en el primer tiempo

América de Cali la pasó mal en el estadio Pascual Guerrero, por la vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay. Este domingo 16 de noviembre, recibió a Atlético Nacional y las cosas no le salieron como esperaba. Y es que, en tan solo el primer tiempo, sufrió la lesión de dos de sus jugadores, cambiando los planes del cuerpo técnico.

En primera instancia, Dylan Borrero sufrió un pinchazo en una de sus piernas y eso le impidió continuar, al 25'. Luego, quien presentó molestias físicas fue Luis Ramos, al 40'. En un contragolpe, a pura velocidad, entró al área y cayó, tocándose la parte de atrás de una pierna. Salió en camilla y fue reemplazado por Yojan Garcés.

Dylan Borrero, jugador de América de Cali, se lesionó contra Atlético Nacional, por Copa BetPlay Captura de pantalla

Preocupación en América de Cali para cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025

😑😞 ¿Y ahora sin Luis Ramos 🇵🇪 para los cuadrangulares? pic.twitter.com/cgwvpbUnFM — Gabriel Orozco (@GaboEnLaRed) November 16, 2025