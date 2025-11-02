América vs. Nacional, semifinal vuelta de la Copa BetPlay: día, hora y dónde ver en TV

Atlético Nacional y América de Cali protagonizan la llave más llamativa de las semifinales de la Copa BetPlay. Y es que cada vez que estos equipos se enfrentan, gran parte del país se paraliza. No es casualidad que lo cataloguen como uno de los clásicos del fútbol colombiano, por su historia, hinchadas, nóminas y otros condimentos.

Este domingo 2 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot, se jugaron los primeros 90 minutos. Allí, el club antioqueño consiguió una importante ventaja, ya que se impuso por 4-1, con goles de Juan Bauzá, Mateus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos; el encargado de descontar para los 'diablos rojos' fue Yojan Garcés.

Sobre el papel, la diferencia es amplia, pero en el fútbol nunca hay nada escrito y menos en esta clase de juegos. Razón por la que, desde ya, ambos conjuntos están preparando el partido definitivo, donde se conocerá quién clasificará a la anhelada final y luchará por el título. Recordemos que Medellín y Envigado están en la otra serie.

Así las cosas, América de Cali vs. Atlético Nacional, por la vuelta de las semifinales de Copa BetPlay, será el jueves 13 de noviembre, a las 8:00 de la noche (Hora de Colombia), en el estadio Pascual Guerrero. Ese juego lo podrán ver, EN VIVO, por la televisión cerrada, a través del canal dueño de los derechos del torneo, es decir, WIN Sports.

Sin embargo, también puede seguirlo, ONLINE y EN DIRECTO, en el portal web oficial de Gol Caracol, en la URL: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol. Allí, encontrará todos los goles, polémicas, crónica, reacciones y lo relacionado con este nuevo capítulo del clásico entre antioqueños y vallecaucanos, en la Copa de nuestro país.

Celebración de Atlético Nacional por su victoria sobre América de Cali, por la Copa BetPlay Colprensa

¿Cuándo y dónde ver, América de Cali vs. Atlético Nacional, en la Copa BetPlay 2025?

Día: jueves 13 de noviembre.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali.

Jornada: vuelta de las semifinales.

Transmisión: televisión cerrada.