Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América vs. Nacional, semifinal vuelta de la Copa BetPlay: día, hora y dónde ver en TV

América vs. Nacional, semifinal vuelta de la Copa BetPlay: día, hora y dónde ver en TV

A pesar de que el 'verdolaga' logró una importante ventaja en la ida, en el fútbol nada está escrito y el finalista de la Copa BetPlay se definirá en el Pascual Guerrero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
Atlético Nacional y América de Cali juegan las semifinales de la Copa BetPlay 2025
Atlético Nacional y América de Cali juegan las semifinales de la Copa BetPlay 2025
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad