Yojan Garcés le dio esperanza al América; vea acá su gol contra Nacional en Copa BetPlay

América de Cali cayó en el 'primer round' contra Atlético Nacional. El elenco 'escarlata' perdió 4-1 con el 'verdolaga' en el Atanasio Girardot por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay, en un duelo donde los dueños de casa aprovecharon las falencias de su rival. Yojan Garcés marcó el tanto del descuentos para los rojos vallecaucanos.

Fue al minuto 80 que el delantero le dio un poco de vida a su equipo, pensando en lo que será la vuelta en tierras caleñas. Tras un pase de Cristian Barrios, Garcés definió de buena manera y dejó sin opciones a David Ospina.

Vea acá el gol de Yojan Garcés en Nacional vs. América en Copa BetPlay 2025: