Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Yojan Garcés le dio esperanza al América; vea acá su gol contra Nacional en Copa BetPlay

Yojan Garcés le dio esperanza al América; vea acá su gol contra Nacional en Copa BetPlay

El delantero marcó el descuento para el América en el Atanasio Girardot, en lo que fue la semifinal de la Copa BetPlay contra Nacional. ¡Así fue su anotación!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Yojan Garcés, delantero del América de Cali.
X de @AmericadeCali

