Gol Caracol  / Mundialista con la Selección Colombia denunció robo en su finca; "es frustrante"

"Uno está muy grave porque lo golpearon hasta más no poder", agregó el exjugador de la 'tricolor', quien disputó la Copa del Mundo 2014, en Brasil.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 13 de ene, 2026
Fredy Guarín, quien jugó el Mundial 2014 con Colombia; fue víctima de robo en su finca.
Fredy Guarín, quien jugó el Mundial 2014 con Colombia; fue víctima de robo en su finca.
Foto: AFP.

