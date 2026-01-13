Mundialista con la Selección Colombia denunció robo en su finca; "es frustrante"

Hace un par de minutos, una de las figuras con la Selección Colombia durante el Mundial 2014, realizó una grave denuncia a través de sus redes sociales, donde informó de un robo, que ya dejó a un herido.

Se trata de Fredy Guarín, quien, mientras se encontraba de viaje con sus hijos; sufrió un hurto en su finca, donde muchos de los cuidadores, además de pasar el susto, fueron sorprendidos violentamente por los delincuentes que se llevaron varias cosas de valor.

“Hola mi gente, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hace este video, de mucha tristeza y dolor, un poco de impotencia y frustración también. Yo me encontraba de vacaciones con mis hijos en la ciudad de Cartagena y, anoche, pues me entra una llamada de los trabajadores de la finca y me dicen que se nos metieron a la finca y, bueno, obviamente que el susto fue tremendo”, indicó de entrada el exfutbolista colombiano.

Y es que, según lo reveló Guarín, él no se encontraba en su casa, pues estaba de viaje; misma razón por la que esta noticia lo tomó por sorpresa: “Gracias a Dios están bien, yo no estaba en la casa. Se nos metieron, eran como seis los que se alcanzaban a identificar y ver en algunos de los videos. Yo cogí un avión y me vine para la finca de una vez y ver la manera en la que quedó la casa; es triste, muy triste y frustrante un poco”.



"Acá en la finca tenía un cuadro y me lo rompieron, la tela. También hay balones por ahí tirados, es doloroso esto”, relataba Fredy, mientras mostraba cómo había quedado su casa y lo poco que le dejaron intacto.

Sin embargo, lo más lamentable pasó por la salud de uno de sus trabajadores, quien fue brutalmente atacado por los delincuentes: “Gracias a Dios, repito esto, los mayordomos están bien. Uno está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más, pero gracias a Dios está bien mi muchacho. En este momento se encuentra en el hospital, está estable, pero está muy golpeado el muchacho”.

Respecto a lo que viene, en materia legal, para poder determinar quiénes realizaron el asalto y ataque físico a los trabajadores del exfutbolista; el mismo Guarín reveló que ya la situación es de conocimiento para las autoridades competentes, que buscarán darle pronta solución a este lamentable hecho.

“Ya la SIJÍN y la policía están al tanto; ya hicieron todo el tema investigativo, así que nada, ahí voy a poner unos videos de apoyo e imágenes de los que se alcanzan a identificar”, concluyo Fredy Guarín.