América y una dura bienvenida a Internacional de Bogotá; 3-0, con Yeison Guzmán de figura

América de Cali comenzó goleando y gustando la Liga BetPlay 2026-I, de la mano de uno de sus fichajes más importantes, Yeison Guzmán. Fue triunfo 3-0 sobre Internacional de Bogotá, equipo que tuvo una amarga bienvenida en el fútbol colombiano, en su primer partido oficial en su historia, tras el extinto La Equidad.

Los goles de los 'escarlatas' fueron de Joel Romero y un doblete de Yeison Guzmán, la figura de la tarde en el estadio Pascual Guerrero. Darwin Machís debutó y se fue expulsado al minuto 79.

Mucha expectativa había este sábado en el arranque del América de Cali y del Internacional de Bogotá, y el que las llenó fue el conjunto vallecaucano, que consiguió un importante triunfo para comenzar 'con pie derecho' la Liga BetPlay 2026-I, y su acción en el presente año.

Al minuto 13 se rompió el cero en el marcador de la mano de Yeison Guzmán, con un golazo desde el borde del área, que sorprendió al arquero Wuilker Faríñez, y emocionó a los hinchas 'escarlatas' en el Pascual, por las gratas sensaciones que dejó uno de sus mejores refuerzos.



Pero el nuevo '10' del América de Cali no se conformó con eso y al 31' amplió la ventaja de penalti, luego de una jugada que él mismo armó con calidad y tras una falta dentro del área. Desde los once pasos no falló y puso el 2-0.

América vs Internacional de Bogotá - Foto: Colprensa

El cuadro del Valle del Cauca cerró la goleada al minuto 71 con un golazo de media distancia de Joel Romero, quien con un zapatazo dejó sin opciones a Faríñez, quien sufrió las buenas anotaciones del elenco local.

Aunque todo parecía controlado y tranquilo, se dio una expulsión que fue la del venezolano Darwin Machís, quien tuvo un debut para el olvidó luego de una dura patada que lo tuvo apenas 6 minutos en cancha. Entró al 73' y al 79' lo enviaron a las duchas por tarjeta roja directa.



Ficha técnica América 3-0 Internacional de Bogotá, Liga BetPlay 2026-I:

América de Cali: Jorge Soto, Mateo Castillo, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel, Dylan Borrero, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Tilman Palacios, Yeison Guzmán y Kevin Angulo.

DT: David González.

Internacional de Bogotá: Wuilker Faríñez, Ronald Julio, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez, Larry Vásquez, Samir Mayo, Ruben Manjarrés, Kevin Parra, Johan Caballero y Fabricio Sanguinetti.

DT: Ricardo Valiño.

Estadio: Pascual Guerrero, en Cali.

Árbitro: Héctor Rivera (Nariño).

Goles: Yeison Guzmán (13' y 31') Joel Romero (71')