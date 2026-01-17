Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América y una dura bienvenida a Internacional de Bogotá; 3-0, con Yeison Guzmán de figura

América y una dura bienvenida a Internacional de Bogotá; 3-0, con Yeison Guzmán de figura

Este sábado el América de Cali ganó, gustó y goleó en el estadio Pascual Guerrero, en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I. Buenas sensaciones dejó el equipo de David González.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ene, 2026
Comparta en:
Yeison Guzmán América vs Internacional
Yeison Guzmán celebra gol con América vs Internacional
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad