A Cristian Barrios se le cumplió el sueño: nuevo jugador de Junior de Barranquilla

A Cristian Barrios se le cumplió el sueño: nuevo jugador de Junior de Barranquilla

Este sábado, Junior se reportó en redes sociales para anunciar otro refuerzo para el 2026. Se trata de Cristian Barrios, hincha del 'tiburón', quien llega procedente del América.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de ene, 2026
Foto: América de Cali.

