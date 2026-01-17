A Cristian Barrios se le cumplió el sueño: nuevo jugador de Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla es uno de los equipos que mejor se reforzó para el 2026, con miras a defender el título obtenido en diciembre de 2025 cuando venció 4-0 en la final al Deportes Tolima. Jannenson Sarmiento, Luis Muriel, Jean Pestaña y Kevin Pérez fueron los primeros refuerzos que anunció el club, sin embargo, en las últimas horas sorprendió con otra contratación que causa furor al tratarse de un confeso hincha.

Se trata de Cristian Barrios, extremo de 27 años quien llega procedente del América de Cali y con pasado en el Atlético FC y Patriotas Boyacá. "¡BARRIOS ES TIBURÓN!", fue el corto, pero esperado mensaje del club barranquillero en su cuenta oficial en redes sociales.

Barrios siempre ha manifestado su amor por el Junior e incluso eso le generó problemas en América de Cali. En el 2024, después de un partido contra los 'curramberos', expresó lo siguiente. “Esperar el momento, si me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño. Esperemos que cuando sea el sueño, que Dios me lo quiera cumplir. Estoy preparándome, me debo al América y seguiré entregando lo mejor de mí para este club, para esta camisa y esta hinchada que me quiere mucho”. Los aficionados 'escarlatas' no lo tomaron de buena manera y el jugador llegó a recibir amenazas de muerte.



Los números de Cristian Barrios

Con América de Cali, disputó 149 partidos, en los que anotó 27 goles, aportó 18 asistencias, recibió 14 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja, acumulando 10.661 minutos en cancha. Posteriormente, en Boyacá Patriotas FC, sumó 119 encuentros oficiales, marcó 19 goles, dio 7 asistencias, fue amonestado con 7 amarillas, sin expulsiones, y jugó 8.519 minutos. Finalmente, tuvo un breve paso por Atlético FC, donde registró 4 partidos, 1 tarjeta amarilla y 228 minutos, sin goles ni asistencias. En total, Barrios acumula 272 partidos, 46 goles, 25 asistencias, 22 amarillas, 1 roja y 19.408 minutos como profesional.