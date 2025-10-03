Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Enojo y calentura de Juan Fernando Quintero; palabras que hieren desde banquillo de Racing

Enojo y calentura de Juan Fernando Quintero; palabras que hieren desde banquillo de Racing

El partido entre Racing y River Plate terminó con una fuerte gresca por un escupitajo de Adrián Balboa a Marcos Acuña. Juan Fernando Quintero se molestó, pero también intercedió.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Juan Fernando Quintero, exRacing, pasó de la rabia a intentar calmar los ánimos desde River Plate.
Juan Fernando Quintero, exRacing, pasó de la rabia a intentar calmar los ánimos desde River Plate.
AFP - Pantallazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad