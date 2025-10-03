Enojo y calentura de Juan Fernando Quintero; palabras que hieren desde banquillo de Racing

La Copa de Argentina tuvo un partido vibrante y muy caliente entre Racing de Avellaneda y River Plate. La hinchada de ambos equipos pudo acudir al Gigante de Arroyito en Rosario y lograron trasladar la tensión a los jugadores en la cancha. El 'millonario' clasificó con un solitario gol de Maximiliano Salas, quien desató la locura el cumplir con la 'ley del ex'. A partir de ese momento el juego se tornó muy chocado y terminó en una gresca de la que el colombiano Juan Fernando Quintero fue protagonista.

En el final del partido, Adrián Balboa le lanzó un escupitajo a Marcos 'El Huevo' Acuña que respondió con un empujón que desató la furia de todos en el campo. Marcos Rojo y el jefe de seguridad de River tuvieron que interceder para intentar separarlos. Incluso Marcelo 'El Muñeco' Gallardo intentó calmar la situación, pero no pudo.

Balboa escupe al Huevo Acuña y por eso reacciona y se lo quiere comer.

Balboa no solo es un mala leche, tambien es un maricon y culo roto que escupe y se va cagon pic.twitter.com/Olk75AS93M — Chori Dominguez (@ChoriDominguez2) October 3, 2025

La tensión fue aumentado el siguiente video viral fue una frase que le lanzó Gonzalo Costas, hijo del DT de Racing, a Maximiliano Salas haciendo referencia a Acuña. "Ahora que es campeón del mundo, quién se cree que es. Él es un desagradecido", le reclamó.

"ES UN DESAGRADECIDO. AHORA QUE ES CAMPEÓN DEL MUNDO..."



El mensaje de Gonzalo, uno de los hijos de Gustavo, dirigido al Huevo Acuña. Así se lo dijo a Maxi Salas, luego del triunfo de River ante Racing. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/x0AFJoHo0B — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025

En medio de tantos encontronazos otro que se alteró fue el colombiano Juan Fernando Quintero, quien en los 90 minutos tuvo una pequeña rencilla con su compañero Salas. El '10' llamó a Gonzalo y la pedía que pararan el conflicto entre todos: "Ya, ya, ya", se le escucha decir al antioqueño. El hijo de Gustavo Costas se acercó, le respondió ofuscado y se marchó. Todo eso sucedió mientras 'Juanfer' era 'frenado' por alguien de seguridad.

JUANFER QUINTERO SE CRUZÓ CON LOS HIJOS DE COSTAS EN EL FINAL. ⚠️🤬 pic.twitter.com/kjSKhWr6q2 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 3, 2025

Finalmente, cuando el ambiente la cancha se calmó un poco, los jugadores de River Plate decidieron acercarse a la tribuna de su hinchada para salta, cantar y festejar las clasificación a las semifinales de la Copa de Argentina.

Ahora, el 'millonario' deberá enfrentarse a Independiente Rivadavia, de Sebastián Villa, el próximo 25 de octubre, por un cupo a la final de certamen. En la otra 'semi' se verán las caras Belgrano y Argentinos Juniors.