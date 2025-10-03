La Copa Libertadores femenina 2025 continúa este viernes, y para esta jornada le llegó el debut a Deportivo Cali que tiene a Luisa Agudelo como una de sus figuras. Las 'azucareras', vigentes campeonas del balompié femenino de nuestro país, miden fuerzas contra Libertad de Paraguay en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, ubicado en la localidad de Castelar provincia de Buenos Aires.

Las 'verdiblancas' mantuvieron la base que salió campeona de la Liga femenina BetPlay 2025 y reforzaron con un par de incorporaciones en el frente de ataque, como lo son María Marquínez y Sindy Sánchez; ambas extremas. La baja importante que presenta la escuadra dirigida por Jhon Alber Ortiz es la de Ingrid Guerra, quien presentó "un trauma en el tobillo derecho con herida profunda en la región del talón, que requirió intervención quirúrgica para limpieza y desbridamiento", como lo reportó el club en un comunicado.

Deportivo Cali femenino logró el título de la Liga femenina BetPlay 2025. AFP

A qué hora juega HOY Cali vs. Libertad por Copa Libertadores femenina; debuta Luisa Agudelo

Así las cosas, este vibrante compromiso por la primera jornada del grupo D del certamen internacional femenino de la Conmebol entre 'azucareras' y las 'gumarelas' será HOY viernes 3 de octubre a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por TV a través de 'Pluto TV'.

Los otros equipos que integran este grupo, el D, son Nacional de Uruguay y Universidad de Chile, que se enfrentarán a las 6:00 de la tarde, en horario de Colombia, en el mismo escenario deportivo.



Opiniones de los protagonistas

Jhon Alber Ortiz, director técnico del Deportivo Cali femenino. X de @AsoDeporCali

"Es muy importante mantener la base, mantener esas jugadoras de las que ya tienen mucho recorrido. El primer partido es vital ganarlo, incluso empatando uno tiene que salir al siguiente partido a buscar cosas que posiblemente se van complicando, entonces uno de los mensajes es iniciar ganando pero no por la necesidad, sino porque hay que ganarlo para estar tranquilo a la segunda fecha, por ahí no salen desbocados, no salen apresuradas; inteligencia para jugar", esas fueron las palabras Ortiz y que replica el diario 'El País' de Cali.



Participaciones de Deportivo Cali en la Copa Libertadores femenina

Será la cuarta vez que las verdiblancas dicen presente en este certamen internacional, resumiendo de la siguiente manera su desempeño. Buscan mejorarlo para esta edición en Argentina.