Así fue el gol de Edwin Cardona, en Nacional vs Junior; celebración e ilusión en el Atanasio

Atlético Nacional abrió el marcador en la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I, gracias a un golazo de Edwin Cardona, para descontar 1-3 en el resultado global parcial, en el Atanasio Girardot.
Andrés Sarmiento atacó por la banda izquierda y vio entrando al mediocampista antioqueño, le mandó la pelota al centro del área y ahí definió de gran manera el '10' de los 'verdolagas'.
Hubo emoción e ilusión en el Atanasio Girardot con ese golazo de Edwin Cardona, en la final de la Liga BetPlay 2026-I, que terminó 3-0 en la ida, en Barranquilla.
Gol de Edwin Cardona en Nacional vs Junior, final Liga BetPlay 2026-I:
¡GOL DE NACIONAL! Edwin Cardona abre el marcador y pone la serie 3-1. #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/6rwxuLt70P— Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026
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