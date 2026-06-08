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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así fue el gol de Edwin Cardona, en Nacional vs Junior; celebración e ilusión en el Atanasio

Así fue el gol de Edwin Cardona, en Nacional vs Junior; celebración e ilusión en el Atanasio

Al minuto 56, el mediocampista Edwin Cardona descontó para Atlético Nacional en la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I, contra Junior de Barranquilla.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, en medio del clásico contra Medellín
Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, en medio del clásico contra Medellín
Getty Images

Atlético Nacional abrió el marcador en la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I, gracias a un golazo de Edwin Cardona, para descontar 1-3 en el resultado global parcial, en el Atanasio Girardot.

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Andrés Sarmiento atacó por la banda izquierda y vio entrando al mediocampista antioqueño, le mandó la pelota al centro del área y ahí definió de gran manera el '10' de los 'verdolagas'.

Hubo emoción e ilusión en el Atanasio Girardot con ese golazo de Edwin Cardona, en la final de la Liga BetPlay 2026-I, que terminó 3-0 en la ida, en Barranquilla.

Gol de Edwin Cardona en Nacional vs Junior, final Liga BetPlay 2026-I:

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