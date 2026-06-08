Atacado Juan José Peláez en el Atanasio Girardot; todo en medio de Nacional vs. Junior

Mientras que en la cancha del Atanasio Girardot, de Medellín, se vivía el duelo final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla; un integrante del equipo periodístico del canal que transmite el fútbol colombiano fue objeto de una agresión, tal y como se denunció hace pocos minutos. Juan José Peláez, el afectado.

"No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico. Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol!", escribió en su cuenta de X Andrea Guerrero, presidente de Win Sports.

No más desadaptados en los estadios.



En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico.



Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La… — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) June 8, 2026

En la transmisión también se mencionó el hecho y se repudio lo sucedido, como quiera que el profesor Peláez estaba en la transmisión y fue agredido. Ahora se espera si se entregan más detalles sobre lo sucedido y el real estado de salud del otrora entrenador.

Según las información inicial entregada, Juan José Peláez tendría un corte en su mano derecha, tal y como detallaron minutos después en la emisión de la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I, entre Nacional y Junior.



Tras el mensaje de la periodista, de inmediato llegaron mensajes de solidaridad y rechazo por un hecho como el sucedido en la capital antioqueña, manchando la fiesta que se vivió desde tempranas horas del día en el escenario deportivo.

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Incidente quedó en la transmisión de Nacional vs Junior (desde el segundo 20):