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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó el Pascual Guerrero, luego del terremoto; expertos evaluaron el estadio de Cali

Así quedó el Pascual Guerrero, luego del terremoto; expertos evaluaron el estadio de Cali

Este martes se reportaron novedades con relación al Pascual Guerrero, en medio de diferentes visitas de las autoridades de Cali a escenarios de la ciudad.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Estadio Pascual Guerrero luego del terremoto en Colombia
Estadio Pascual Guerrero luego del terremoto en Colombia
Foto Alcaldía de Cali

Pasan los días y en ciudades como Cali, afectada con dureza por el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto de 2026, siguen adelantando labores de levantamiento de escombros y además de eso, también se están realizando evaluaciones relacionadas con el estado en el que quedaron estructuras como las del estadio Pascual Guerrero, en donde ofician como locales América, Orsomarso, Atlético y Boca Juniors, los tres últimos de la Primera B del fútbol colombiano.

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Con ese panorama, en las últimas horas se conoció de la visita al escenario liderada por la Secretaria de Deportes de Cali y por expertos ingenieros y arquitectos, para determinar las consecuencias del movimiento telúrico de hace una semana.

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Al respecto, el que entregó un parte fue Alexander Camacho, secretario de deportes, quien comenzó indicando que "queremos contarles que de acuerdo a un informe técnico entregado por especialistas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, se determina que el Estadio Olímpico Pascual Guerrero no tiene daños estructurales. Sí hay afectaciones relacionadas con la iluminación, con la red hidráulica, con la mampostería y la grama se encuentra apta".

Estadio Pascual Guerrero luego del terremoto en Colombia
Estadio Pascual Guerrero luego del terremoto en Colombia
Fotografía tomada de: El país

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El funcionario de la capital del Valle del Cauca también agregó que "sin embargo, queremos también contarles a todos que hoy la prioridad, de acuerdo a lo indicado por nuestro alcalde Alejandro Eder, es la atención y el enfoque con los damnificados del terremoto. Eso es en lo que la ciudad hoy se está moviendo y en lo que estaremos durante los próximos días".

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Hay que indicar que según declaraciones de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, los escarlatas estarían buscando la posibilidad de jugar sus partidos de local en El Campín, de Bogotá. Esto a falta de oficialización de los involucrados en el tema.

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El próximo partido de América será este sábado 22 de agosto, a las 6:10 de la tarde, frente a Santa Fe, en Bogotá.

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