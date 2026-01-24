Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Boyacá Chicó 0-1 América

La Liga BetPlay I-2026 está viviendo la segunda jornada. Todo empezó el pasado viernes 23 de enero, con la victoria de Internacional de Bogotá, por 2-1, sobre Cúcuta Deportivo y continuó con el triunfo por 2-0 de Deportes Tolima contra Alianza. Pero la acción no paró ahí y este sábado siguieron los partidos, con la presencia de varios clubes grandes y de los llamados a luchar por el título del semestre.

A primera hora, Deportivo Pereira y Fortaleza no se hicieron daño, firmando un pálido empate 0-0. Posteriormente, en el estadio Bello Horizonte, Llaneros recibió a Atlético Bucaramanga, igualando 1-1. Luego fue el compromiso más llamativo del día, entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, en el Palmaseca. Allí, el local se hizo fuerte y ganó con un contundente 3-1, superando a su rival.

Por último, en el estadio La Independencia, de Tunja, un solitario gol de Jhon Palacios fue suficiente para que América de Cali venciera a Boyacá Chicó por 0-1. Ahora, la segunda jornada seguirá este domingo 25 de enero, con Águilas Doradas enfrentando a Deportivo Pasto, Millonarios vs. Junior de Barranquilla y Once Caldas contra Independiente Santa Fe.



Tabla de pocisiones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 2

Posición Equipo PTS PJ DG 1 Tolima 6 2 +4 2 América 6 2 +4 3 Llaneros 4 2 +2 4 Bucaramanga 4 2 +1 5 Fortaleza 4 2 +1 6 Atl. Nacional 3 1 +4 7 Cali 3 2 +1 8 Once Caldas 3 1 +1 9 Pasto 3 1 +1 10 Jaguares 3 1 +1 11 Inter Bogotá 3 2 -2 12 Águilas D 1 1 0 13 Santa Fe 1 1 0 14 Pereira 1 2 -2 15 Millonarios 0 1 -1 16 Cúcuta 0 2 -2 17 Junior 0 1 -2 18 Medellín 0 2 -3 19 Alianza 0 2 -3 20 Boyacá Chicó 0 2 -5

Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026

Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima 2-0 Alianza

Deportivo Pereira 0-0 Fortaleza

Llaneros 1-1 Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali 3-1 Independiente Medellín

Boyacá Chicó 0-1 América de Cali

Avilés Hurtado, jugador de Deportivo Cali, celebra su gol contra Medellín, por la Liga BetPlay I-2026 Twitter del Cali

Programación de la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

Día: domingo 25 de enero.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Cincuentenario.



Millonarios vs. Junior de Barranquilla

Día: domingo 25 de enero.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Día: domingo 25 de enero.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Palogrande.



Atlético Nacional vs. Jaguares, aplazado

Este juego, que estaba programado para el lunes 26 de enero, fue "reprogramado debido al incumplimiento de la entrega del estadio Atanasio Girardot por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el INDER, y que habían sido notificadas oportunamente", dio a conocer la Dimayor.

"Esto es una situación ajena a nosotros, que afecta la planificación del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro. Sin embargo, y en pro de afectar lo menos posible a los mismos, el compromiso se disputará el 6 de abril en el Atanasio Girardot con hora por definir", sentenciaron en un comunicado.