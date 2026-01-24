Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Boyacá Chicó 0-1 América

Publicidad
La Liga BetPlay I-2026 está viviendo la segunda jornada. Todo empezó el pasado viernes 23 de enero, con la victoria de Internacional de Bogotá, por 2-1, sobre Cúcuta Deportivo y continuó con el triunfo por 2-0 de Deportes Tolima contra Alianza. Pero la acción no paró ahí y este sábado siguieron los partidos, con la presencia de varios clubes grandes y de los llamados a luchar por el título del semestre.
A primera hora, Deportivo Pereira y Fortaleza no se hicieron daño, firmando un pálido empate 0-0. Posteriormente, en el estadio Bello Horizonte, Llaneros recibió a Atlético Bucaramanga, igualando 1-1. Luego fue el compromiso más llamativo del día, entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, en el Palmaseca. Allí, el local se hizo fuerte y ganó con un contundente 3-1, superando a su rival.
Por último, en el estadio La Independencia, de Tunja, un solitario gol de Jhon Palacios fue suficiente para que América de Cali venciera a Boyacá Chicó por 0-1. Ahora, la segunda jornada seguirá este domingo 25 de enero, con Águilas Doradas enfrentando a Deportivo Pasto, Millonarios vs. Junior de Barranquilla y Once Caldas contra Independiente Santa Fe.
|Posición
|Equipo
|PTS
|PJ
|DG
|1
|Tolima
|6
|2
|+4
|2
|América
|6
|2
|+4
|3
|Llaneros
|4
|2
|+2
|4
|Bucaramanga
|4
|2
|+1
|5
|Fortaleza
|4
|2
|+1
|6
|Atl. Nacional
|3
|1
|+4
|7
|Cali
|3
|2
|+1
|8
|Once Caldas
|3
|1
|+1
|9
|Pasto
|3
|1
|+1
|10
|Jaguares
|3
|1
|+1
|11
|Inter Bogotá
|3
|2
|-2
|12
|Águilas D
|1
|1
|0
|13
|Santa Fe
|1
|1
|0
|14
|Pereira
|1
|2
|-2
|15
|Millonarios
|0
|1
|-1
|16
|Cúcuta
|0
|2
|-2
|17
|Junior
|0
|1
|-2
|18
|Medellín
|0
|2
|-3
|19
|Alianza
|0
|2
|-3
|20
|Boyacá Chicó
|0
|2
|-5
Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto
Día: domingo 25 de enero.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Cincuentenario.
Millonarios vs. Junior de Barranquilla
Día: domingo 25 de enero.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Once Caldas vs. Independiente Santa Fe
Día: domingo 25 de enero.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Palogrande.
Este juego, que estaba programado para el lunes 26 de enero, fue "reprogramado debido al incumplimiento de la entrega del estadio Atanasio Girardot por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el INDER, y que habían sido notificadas oportunamente", dio a conocer la Dimayor.
"Esto es una situación ajena a nosotros, que afecta la planificación del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro. Sin embargo, y en pro de afectar lo menos posible a los mismos, el compromiso se disputará el 6 de abril en el Atanasio Girardot con hora por definir", sentenciaron en un comunicado.
