Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Cali 3-1 Medellín

La acción continuó en la Liga BetPlay I-2026. Después de que la fecha 2 abriera el telón el pasado viernes 23 de enero, con la victoria 2-1 de Internacional de Bogotá sobre Cúcuta Deportivo y el triunfo 2-0 de Deportes Tolima contra Alianza, este sábado se jugaron otros compromisos. Todo empezó a las 2:00 de la tarde, con un pálido 0-0 entre Deportivo Pereira y Fortaleza, pero después hubo emociones.
Llaneros y Atlético Bucaramanga repartieron puntos, luego de igualar 1-1, con goles de Carlos Cortés Barreiro y Luciano Pons. Eso sí, el plato fuerte llegó a las 6:20 p.m., en el estadio Palmaseca, cuando Deportivo Cali enfrentó a Independiente Medellín. Allí, hubo pierna fuerte, hasta el punto de que expulsaron a Yony González a los cinco minutis, pero también se presentó buen fútbol y varios goles.
El 'azucarero' se hizo fuerte en casa y ganó 3-1, de la mano de Avilés Hurtado, Andrés 'Titi' Rodríguez y Johan Martínez, mientras que el joven, Gerónimo Mancilla, descontó para el 'poderoso'.
|Posición
|Equipo
|PTS
|PJ
|DG
|1
|Tolima
|6
|2
|+4
|2
|Llaneros
|4
|2
|+2
|3
|Bucaramanga
|4
|2
|+1
|4
|Fortaleza
|4
|2
|+1
|5
|Atlético Nacional
|3
|1
|+4
|6
|América
|3
|1
|+3
|7
|Cali
|3
|2
|+1
|8
|Once Caldas
|3
|1
|+1
|9
|Pasto
|3
|1
|+1
|10
|Jaguares
|3
|1
|+1
|11
|Internacional de Bogotá
|3
|2
|-2
|12
|Águilas Doradas
|1
|1
|0
|13
|Santa Fe
|1
|1
|0
|14
|Pereira
|1
|2
|-2
|15
|Millonarios
|0
|1
|-1
|16
|Cúcuta
|0
|2
|-2
|17
|Junior
|0
|1
|-2
|18
|Medellín
|0
|2
|-3
|19
|Alianza
|0
|2
|-3
|20
|Boyacá Chicó
|0
|1
|-4
Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto
Día: domingo 25 de enero.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Cincuentenario.
Millonarios vs. Junior de Barranquilla
Día: domingo 25 de enero.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Once Caldas vs. Independiente Santa Fe
Día: domingo 25 de enero.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Palogrande.
A pesar de que el partido estaba programado para el lunes 26 de enero, la Dimayor realizó un anuncio de última hora. "Se reprograma debido al incumplimiento de la entrega del estadio Atanasio Girardot por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el INDER, y que habían sido notificadas oportunamente", dio a conocer el ente regulador.
"Esto es una situación ajena a Dimayor, que afecta la planificación del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro. Sin embargo, y en pro de afectar lo menos posible a los mismos, el compromiso se disputará el 6 de abril en el Atanasio Girardot con hora por definir", sentenciaron en su comunicado.
