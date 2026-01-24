Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Cali 3-1 Medellín

La acción continuó en la Liga BetPlay I-2026. Después de que la fecha 2 abriera el telón el pasado viernes 23 de enero, con la victoria 2-1 de Internacional de Bogotá sobre Cúcuta Deportivo y el triunfo 2-0 de Deportes Tolima contra Alianza, este sábado se jugaron otros compromisos. Todo empezó a las 2:00 de la tarde, con un pálido 0-0 entre Deportivo Pereira y Fortaleza, pero después hubo emociones.

Llaneros y Atlético Bucaramanga repartieron puntos, luego de igualar 1-1, con goles de Carlos Cortés Barreiro y Luciano Pons. Eso sí, el plato fuerte llegó a las 6:20 p.m., en el estadio Palmaseca, cuando Deportivo Cali enfrentó a Independiente Medellín. Allí, hubo pierna fuerte, hasta el punto de que expulsaron a Yony González a los cinco minutis, pero también se presentó buen fútbol y varios goles.

El 'azucarero' se hizo fuerte en casa y ganó 3-1, de la mano de Avilés Hurtado, Andrés 'Titi' Rodríguez y Johan Martínez, mientras que el joven, Gerónimo Mancilla, descontó para el 'poderoso'.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 2

Posición Equipo PTS PJ DG 1 Tolima 6 2 +4 2 Llaneros 4 2 +2 3 Bucaramanga 4 2 +1 4 Fortaleza 4 2 +1 5 Atlético Nacional 3 1 +4 6 América 3 1 +3 7 Cali 3 2 +1 8 Once Caldas 3 1 +1 9 Pasto 3 1 +1 10 Jaguares 3 1 +1 11 Internacional de Bogotá 3 2 -2 12 Águilas Doradas 1 1 0 13 Santa Fe 1 1 0 14 Pereira 1 2 -2 15 Millonarios 0 1 -1 16 Cúcuta 0 2 -2 17 Junior 0 1 -2 18 Medellín 0 2 -3 19 Alianza 0 2 -3 20 Boyacá Chicó 0 1 -4

Resultados de la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026

Internacional de Bogotá 2-1 Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima 2-0 Alianza

Deportivo Pereira 0-0 Fortaleza

Llaneros 1-1 Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali 3-1 Independiente Medellín

Avilés Hurtado, jugador de Deportivo Cali, celebra su gol contra Medellín, por la Liga BetPlay I-2026 Twitter del Cali

Programación de la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026

Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto

Día: domingo 25 de enero.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Cincuentenario.



Millonarios vs. Junior de Barranquilla

Día: domingo 25 de enero.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Publicidad

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Día: domingo 25 de enero.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Palogrande.



¿Por qué no se jugó Nacional vs. Jaguares?

A pesar de que el partido estaba programado para el lunes 26 de enero, la Dimayor realizó un anuncio de última hora. "Se reprograma debido al incumplimiento de la entrega del estadio Atanasio Girardot por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el INDER, y que habían sido notificadas oportunamente", dio a conocer el ente regulador.

"Esto es una situación ajena a Dimayor, que afecta la planificación del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro. Sin embargo, y en pro de afectar lo menos posible a los mismos, el compromiso se disputará el 6 de abril en el Atanasio Girardot con hora por definir", sentenciaron en su comunicado.