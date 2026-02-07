Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A River Plate, con Juan Fernando Quintero, lo golearon en el Monumental; dura derrota

A River Plate, con Juan Fernando Quintero, lo golearon en el Monumental; dura derrota

Por la fecha 4 de la Liga Argentina, el 'millonario', que tuvo a Juan Fernando Quintero como titular y capitán, vivió uno de los días más difíciles.

Por: EFE
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en el partido contra Tigre
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en el partido contra Tigre
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad