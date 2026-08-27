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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 0-2 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 0-2 Millonarios

El cuadro 'embajador' volvió a sumar de a tres y ya escaló a la cima de la tabla de posiciones, acercándose al solitario líder, que es América de Cali.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Jugadores de Millonarios festejando triunfo contra Llaneros, por la Liga BetPlay.
Jugadores de Millonarios festejando triunfo contra Llaneros, por la Liga BetPlay.
Foto: X de Millonarios.

Este jueves, Millonarios volvió a la acción, enfrentando al siempre difícil Llaneros, que jugó todo el partido con uno menos por la expulsión tempranera de John Vásquez. Al final fue 0-2 a favor de los capitalinos, quienes encontraron soluciones por medio de Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán; ambos fichados para este semestre.

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Y es que, luego de la derrota por 0-1 contra el Atlético Bucaramanga; el equipo 'albiazul' despertó en el rentado local y ahora lleva importante racha en materia de resultados, que parcialmente los tiene en la tercera posición de la tabla.

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Ante un estadio Bello Horizonte Rey Pelé, vestido de azul y blanco; la pelota rodó a eso de las 6:10 p.m. Sin embargo, fue muy en el 'amanecer' del compromiso, que la primera polémica llegó, con una jugada que pasó a revisión por el VAR.

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Tras una patada de John Vászquez sobre Sebastián Valencia, el juez central vio la acción por varios segundos en la pantalla, determinando al final que es expulsión sobre el futbolista del club de Villavicencio, a tan solo cinco minutos de partido.

Esto, evidentemente afecto al conjunto de Llaneros, que duró muchísimo tiempo con un futbolista menos en el terreno de juego. Y eso se lo hizo sentir Millonarios.

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Tras un pase en profundidad, a los 29' apareció Francisco Chaverra para sentenciar el 0-1 parcial, definiendo con tiempo y espacio frente al arquero. Pero eso no fue todo, pues a los 82 minutos apareció Andrey Estupiñán, para ampliar el marcador a favor del equipo 'albiazul'.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras triunfo de Millonarios:

PosiciónEquiposPJPTSGD
1América616+13
2Llaneros611+2
3Millonarios510+4
4Tolima510+2
5Atlético Nacional49+4
6Medellín49+2
7Bucaramanga59+2
8Águilas Doradas48+2
9Cúcuta68-4
10Deportivo Cali57+2
11Once Caldas56+3
12Fortaleza66-1
13Santa Fe45+1
14Internacional de Bogotá55-2
15Jaguares54-5
16Deportivo Pereira32-1
17Alianza52-3
18Junior41-4
19Boyacá Chicó41-10
20Pasto50-7
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