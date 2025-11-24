Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así será la final Cúcuta vs Real Cundinamarca; día, hora y dónde ver en TV final de Torneo BetPlay

Así será la final Cúcuta vs Real Cundinamarca; día, hora y dónde ver en TV final de Torneo BetPlay

La Dimayor dio a conocer cuándo se jugarán los partidos de ida y vuelta de la final de la segunda división del fútbol colombiano, en los que se definirá al nuevo inquilino de la Liga BetPlay.

Por: Javier García
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Real Cundinamarca vs. Cúcuta Deportivo, final Torneo BetPlay ll-2025
Real Cundinamarca vs. Cúcuta Deportivo, final Torneo BetPlay ll-2025
@realcundinamarca/@cucutaoficial/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad