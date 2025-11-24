Así será la final Cúcuta vs Real Cundinamarca; día, hora y dónde ver en TV final de Torneo BetPlay

Infartante estuvo la definición de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025, en el que Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca sellaron su boleto a la final que definirá al segundo ascendido que jugará en la máxima categoría del fútbol colombiano en 2026, junto a Jaguares de Córdoba, que de manera anticipada logró el ascenso.

Con los rivales ya definidos, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer las fechas en las que se disputará la final de ascenso entre los ‘motilones’ y ‘cundi’, que en sus dos años de historia jugará por primera vez esta instancia.

Fecha y horarios de la final del Torneo BetPlay ll-2025

Jueves 27 de noviembre

Real Cundinamarca vs. Cúcuta Deportivo

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 8:30 p. m. (hora colombiana)



Martes 2 de diciembre

Publicidad

Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca

Estadio: General Santander

Hora: Por definir

En la última jornada del grupo A de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025, Cúcuta Deportivo derrotó 4-0 a Internacional de Palmira, resultado que le permitió llegar a 13 puntos y superarlo en la lucha por el cupo a la final, ganándole el pulso al Atlético Huila, que se quedó con 11 unidades.

Publicidad

Por su parte, Real Cundinamarca venció 3-0 a Patriotas en su visita a Tunja, para sumar 13 puntos y obtener el derecho de disputar su primera final.



¿Qué pasa si Cúcuta Deportivo queda campeón?

Cúcuta Deportivo - Foto: Cúcuta Deportivo Oficial

De acuerdo con el reglamento de la Dimayor, el campeón del fútbol de ascenso del segundo semestre se enfrenta al campeón del primer torneo; sin embargo, teniendo en cuenta que Jaguares ya ascendió, el partido de repechaje sería contra el mejor de la reclasificación, que de momento es Patriotas, segundo con 86 puntos.

No obstante, el tercero es Cúcuta Deportivo, con 83 unidades, y de quedar campeón sumando al menos cuatro puntos en los dos partidos de la final, ascenderá sin necesidad de jugar contra Patriotas.

En caso de que Cúcuta gane empatando los dos juegos y por penaltis, habrá un repechaje contra los ‘lanceros’.

Publicidad

Si el campeón es Real Cundinamarca, podría enfrentar a Patriotas o nuevamente a Cúcuta, dependiendo de los puntos que sumen los ‘motilones’ en la final.