Atlético Huila cambia de nombre y tiene nueva sede: comunicado oficial y pedido a Dimayor

A pocos días de cumplir sus 35 años, Atlético Huila realizó un anuncio que entristeció a sus miles de hinchas. Y es que, prácticamente, desaparecerá en el fútbol colombiano, pues no va a seguir con el mismo nombre, tendrá otra sede y, según informan en un comunicado, ya le enviaron una solicitud ante la Dimayor para el respectivo traslado.

Comunicado oficial de Atlético Huila sobre su presente

"Como es de conocimiento público, el Club atraviesa una compleja e involuntaria coyuntura derivada del cierre y posterior inhabilitación del estadio Guillermo Plazas Alcid. Desde que el Municipio de Neiva dio a conocer el informe oficial que impide contar con público en dicho escenario, la Junta Directiva ha venido trabajando de forma constante en la búsqueda y evaluación de todas las alternativas que, con responsabilidad, permitan la viabilidad y sostenibilidad de nuestro proyecto deportivo.

Tras un profundo análisis de esta crisis, se ha tomado la difícil decisión de solicitar a la División Mayor del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, el traslado de nuestra sede al municipio de Yumbo, Valle del Cauca, solicitud que se presentó una vez alcanzado un acuerdo con dicha administración municipal.

La situación actual del estadio, sin una solución viable a corto o mediano plazo, imposibilita el normal desarrollo de la competencia y pone en riesgo la estabilidad operativa y financiera de la organización. Bajo estas circunstancias, la decisión adoptada busca garantizar la continuidad del proyecto deportivo, proteger con responsabilidad el futuro de la institución y asegurar que el equipo Profesional y las Divisiones Formativas cuenten con un entorno adecuado para su desarrollo sostenible.

Jugadores de Atlético Huila en un partido del Torneo BetPlay Twitter de Atlético Huila

Publicidad

Es importante resaltar que esta coyuntura ha generado grandes pérdidas económicas, pues no ha sido posible consolidar las inversiones realizadas en torno a un proyecto de alto rendimiento. La Junta Directiva lamenta profundamente el impacto irreparable que esta situación genera en la ciudad, en el departamento y, especialmente, en nuestra fiel afición, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo incondicional que siempre han brindado por décadas, incluso en momentos tan difíciles como los actuales, que se originan por circunstancias ajenas al Club.

De igual manera, informamos que, al recibir la aprobación por parte de DIMAYOR y en cumplimiento a un estricto requerimiento del Municipio de Yumbo, el Club no disputará sus partidos en el nuevo emplazamiento bajo el nombre Atlético Huila.

Publicidad

Seguiremos trabajando por el deporte de manera responsable, seria e inclusiva, y agradecemos su comprensión ante esta decisión imprevista, inevitable y derivada de una verdadera fuerza mayor".