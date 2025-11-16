Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional, a la final de Copa BetPlay; venció 6-3 a América de Cali, en el global

Atlético Nacional, a la final de Copa BetPlay; venció 6-3 a América de Cali, en el global

Después de haberse impuesto por 4-1, en la ida, Atlético Nacional empató 2-2 en el Pascual Guerrero y clasificó a la final, donde enfrentará a Medellín por el título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Atlético Nacional celebra su victoria sobre América de Cali, por las semifinales de la Copa BetPlay 2025
