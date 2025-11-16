Atlético Nacional, a la final de Copa BetPlay; venció 6-3 a América de Cali, en el global

Atlético Nacional mantiene viva la ilusión de defender la corona en Copa BetPlay. Este domingo 16 de noviembre, igualó 2-2 con América de Cali, por la vuelta de las semifinales, en el estadio Pascual Guerrero, y avanzó a la final. Allí, se enfrentará con Independiente Medellín, que eliminó a Envigado y aguardaba por la definición de la serie.

Las únicas tribunas habilitadas para este compromiso fueron occidental y norte, por lo que no se vio un marco de fiesta en las gradas. Pese a ello, las miradas estaban centradas en el terreno de juego, donde el 'verdolaga' impuso condiciones desde el inicio. Prueba de ello fue que Joel Graterol tuvo bastante trabajo bajo los tres palos.

Sumado a ese panorama de superioridad de la visita, los 'escarlatas' tuvieron más problemas, pues sufrieron la baja de dos jugadores. Dylan Borrero y Luis Ramos presentaron lesiones y fueron reemplazados. Como si fuera poco, Atlético Nacional abrió el marcador por intermedio de Camilo Cándido, antes del final del primer tiempo.

Pero faltaban más noticias en la parte inicial. Simón García cometió una infracción, derribando a Tilman Palacios y vio la tarjeta roja, producto de una doble amonestación. Con un futbolista menos, América de Cali se montó en el juego y encontró la igualdad, gracias a Adrián Ramos, anotando desde el punto blanco del penalti.

Había ilusión, pero se diluyó rápidamente. Mateus Uribe creó una buena acción colectiva y sacó un remate de media distancia, imposible de atajar para al arquero, Joel Graterol, para el 1-2 parcial. Todo estaba sentenciado; no obstante, Adrián Ramos, referente e ídolo americano, volvió a decir presente, al 90+3', y puso el 2-2 final.

De esa manera, Atlético Nacional ganó la serie con marcador global de 6-3 y habrá final antioqueña. El título va a quedar en manos de los 'verdes' o de Independiente Medellín. Por otro lado, América de Cali deberá pasar esta página de la Copa BetPlay y enfocarse en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, donde sigue con vida.