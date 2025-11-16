Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Independiente Medellín vs. Atlético Nacional, definida la final de la Copa BetPlay 2025

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional, definida la final de la Copa BetPlay 2025

Este domingo Atlético Nacional dejó en el camino al América, y con ello puso su nombre en la final de la Copa BetPlay 2025. Medellín es el otro finalista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Medellín y Nacional jugarán la final de la Copa BetPlay.
Medellín y Nacional jugarán la final de la Copa BetPlay.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad