Independiente Medellín vs. Atlético Nacional, definida la final de la Copa BetPlay 2025

¡Quedó definida la gran final de la Copa BetPlay 2025! Habrá clásico paisa en la pelea por el título, ya que tras los enfrentamientos por semifinales, Independiente Medellín y Atlético Nacional salieron vencedores.
El 'poderoso de la montaña' fue el que dijo presente primero para esta definición, imponiéndose a Envigado en una serie bastante reñida. Los dirigidos por Alejandro Restrepo se impusieron en la ida por 0-1 con anotación de Diego Moreno. Aunque hay que indicar que el arquero de los 'naranjas' fue figura al atajarle un cobro desde el punto blanco del penalti a Leyser Chaverra.
Con respecto a la vuelta en el Atanasio Girardot, el duelo se presentó parejo, teniendo como marcador 1-1, pero finalmente en el global, el DIM ganó gracias a la anotación en el Polideportivo Sur.
Mientras que por el lado del 'rey de copas' colombiano dejó en el camino al América de Cali. Los conducidos por Diego Arias mostraron condiciones en los dos compromisos; tanto en el Atanasio Girardot como en el Pascual Guerrero.
En el encuentro de ida en tierras antioqueñas, Atlético Nacional fue contundente en el frente de ataque, ganando 4-1 a los 'diablos rojos'. Juan Bauzá, Mateus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos, los autores de los goles. Incluso, Rengifo, marcó un gol olímpico.
Para el duelo en el Pascual Guerrero, el verde paisa llegó con el objetivo de resguardar el resultado a su favor, aunque no se confió y de entrada 'pegó primero' con Camilo Cándido para extender el marcador global.
América descontó por intermedio de Adrián Ramos desde el punto blanco del penalti, pero Mateus Uribe volvió a poner por delante al 'verdolaga'. No obstante, 'Adriancho' decretó el 2-2 final, dejando así el tablero.
Nacional ganó 6-3 la serie a la 'mechita', y ahora, defenderá el título frente a su rival de patio.
2010 | Deportivo Cali
2011 | Millonarios
2012 | Atlético Nacional
2013 | Atlético Nacional
2014 | Deportes Tolima
2015 | Junior
2016 | Atlético Nacional
2017 | Junior
2018 | Atlético Nacional
2019 | Independiente Medellín
2020 | Independiente Medellín
2021 | Atlético Nacional
2022 | Millonarios
2023 | Atlético Nacional
2024 | Atlético Nacional
