Independiente Medellín vs. Atlético Nacional, definida la final de la Copa BetPlay 2025

¡Quedó definida la gran final de la Copa BetPlay 2025! Habrá clásico paisa en la pelea por el título, ya que tras los enfrentamientos por semifinales, Independiente Medellín y Atlético Nacional salieron vencedores.

El 'poderoso de la montaña' fue el que dijo presente primero para esta definición, imponiéndose a Envigado en una serie bastante reñida. Los dirigidos por Alejandro Restrepo se impusieron en la ida por 0-1 con anotación de Diego Moreno. Aunque hay que indicar que el arquero de los 'naranjas' fue figura al atajarle un cobro desde el punto blanco del penalti a Leyser Chaverra.

Independiente Medellín Liga BetPlay 2025-II - Foto: Colprensa

Con respecto a la vuelta en el Atanasio Girardot, el duelo se presentó parejo, teniendo como marcador 1-1, pero finalmente en el global, el DIM ganó gracias a la anotación en el Polideportivo Sur.

Atlético Nacional no tuvo problemas con América

Mientras que por el lado del 'rey de copas' colombiano dejó en el camino al América de Cali. Los conducidos por Diego Arias mostraron condiciones en los dos compromisos; tanto en el Atanasio Girardot como en el Pascual Guerrero.

En el encuentro de ida en tierras antioqueñas, Atlético Nacional fue contundente en el frente de ataque, ganando 4-1 a los 'diablos rojos'. Juan Bauzá, Mateus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos, los autores de los goles. Incluso, Rengifo, marcó un gol olímpico.

Atlético Nacional celebra su victoria sobre América de Cali, por las semifinales de la Copa BetPlay 2025 Twitter de Atlético Nacional

Para el duelo en el Pascual Guerrero, el verde paisa llegó con el objetivo de resguardar el resultado a su favor, aunque no se confió y de entrada 'pegó primero' con Camilo Cándido para extender el marcador global.

América descontó por intermedio de Adrián Ramos desde el punto blanco del penalti, pero Mateus Uribe volvió a poner por delante al 'verdolaga'. No obstante, 'Adriancho' decretó el 2-2 final, dejando así el tablero.

Nacional ganó 6-3 la serie a la 'mechita', y ahora, defenderá el título frente a su rival de patio.



Últimos campeones de la Copa BetPlay

2010 | Deportivo Cali

2011 | Millonarios

2012 | Atlético Nacional

2013 | Atlético Nacional

2014 | Deportes Tolima

2015 | Junior

2016 | Atlético Nacional

2017 | Junior

2018 | Atlético Nacional

2019 | Independiente Medellín

2020 | Independiente Medellín

2021 | Atlético Nacional

2022 | Millonarios

2023 | Atlético Nacional

2024 | Atlético Nacional