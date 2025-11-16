Mateus Uribe marcó un golazo contra América: Nacional celebró en la Copa BetPlay 2025

Mateus Uribe fue clave en Atlético Nacional contra América de Cali. Este domingo 16 de noviembre, fue titular y respondió a la confianza que recibió del entrenador, Diego Arias. Y es que se lució en el partido de vuelta de la semifinal de Copa BetPlay, aportando en recuperación, salida y materia ofensiva, hasta el punto que anotó.

Todo empezó con un saque de banda de Camilo Cándido para Alfredo Morelos, quien aguantó la marca, vio el espacio y dio el pase a Mateus Uribe. Con el balón en sus pies, el mediocampista propuso una pared, la cual se la devolvieron y, sin dudar, sacó un potente remate de media distancia imposible de atajar para Joel Graterol.

Atlético Nacional celebra su victoria sobre América de Cali, por las semifinales de la Copa BetPlay 2025 Twitter de Atlético Nacional

Vea el gol de Mateus Uribe, en América vs. Nacional, por Copa BetPlay 2025

