FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Mateus Uribe marcó un golazo contra América: Nacional celebró en la Copa BetPlay 2025

Mateus Uribe marcó un golazo contra América: Nacional celebró en la Copa BetPlay 2025

Después de haber estrellado un balón en el palo y haberlo intentado en otras ocasiones, Mateus Uribe encontró su premio, tras un buen remate de media distancia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Atlético Nacional enfrentó a América de Cali, por las semifinales de la Copa BetPlay 2025
Twitter de Atlético Nacional

