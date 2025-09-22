Luis Javier Suárez anotó gol y comandó la victoria del Sporting de Lisboa: 3-0 sobre Moreirense

El colombiano Luis Suárez encabezó este lunes la victoria del Sporting frente al Moreirense (3-0), en un encuentro en el que también marcaron Pedro Gonçalves 'Pote' y Fotis Ioannidis.

Con este resultado, los 'leones', que el pasado jueves se impusieron por 4-1 en Liga de Campeones al Kairat Almaty de Kazajistán, lograron afianzar la segunda posición en la clasificación durante la sexta jornada de la Liga lusa.

Tras una primera parte sin goles, el internacional colombiano fue el encargado de abrir el marcador en el Estádio José Alvalade de un penalti en el minuto 76.

Le siguió el centrocampista luso con otro penalti en el minuto 90, y, apenas cuatro minutos después, el delantero griego selló el resultado con el último tanto del partido.

Con este resultado, el Sporting queda en segundo lugar con 15 puntos y deja en quinto lugar al Moreirense, con el que coincidía hasta ahora con 12 puntos.

En primera posición está el Oporto, con 18 puntos, tras vencer este viernes al Rio Ave (0-3).

El Benfica, que todavía tiene un partido pendiente, va tercero, con 13 puntos, tras vencer el sábado al AVS (0-3).

Esta jornada, los encuentros entre el Vitória y el Braga y entre el Casa Pia y el Famalicão concluyeron en empate a 1. El partido entre Tondela y Estrela de Amadora acabó sin goles, mientras que el Gil Vicente venció al Estoril Praia (2-0).