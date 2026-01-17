Atlético Nacional piensa en el futuro y aseguró a una de sus 'joyas': renovó por tres años

Atlético Nacional se prepara para su estreno en la Liga, este sábado 17 de enero, cuando reciba a Boyacá Chicó, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 6:20 p.m. Será el primer partido del campeonato para el conjunto 'verdolaga', que afronta el inicio de la temporada con altas expectativas. En medio de ese panorama, el club hizo importantes anuncios en las últimas horas, entre ellas la renovación de una de sus 'joyas'.

"Juan Manuel Rengifo, renovó su vínculo con nuestra institución, por 3 años Un compromiso para seguir construyendo grandeza", se lee en la publicación del conjunto paisa en redes sociales.

Rengifo nació el de 2 de abril de 2005 y se formó en las divisiones inferiores de Atlético Nacional. Poco a poco fue escalando hasta el a mediados de 2025 fue ascendido al equipo profesional por parte del DT Javier Gandolfi. Su primera convocatoria fue el 8 de agosto frente a Alianza, sin embargo, no ingresó a la cancha. Finalmente, su debuto se dio el 21 de septiembre contra Unión Magdalena, jugando 26 minutos.

En esas primeras presentaciones se ganó la confianza para ser tenido en cuenta y el 30 de octubre anotó su primer gol. Fue en la victoria 3-0 sobre Llaneros.



El joven de 20 años acumula cuatro goles y tres asistencias en 21 encuentros, números que convencieron a la dirigencia para extender su contrato.

Listos para el debut

El equipo verde dirigido por Diego Arias tiene como objetivo ser protagonista durante el semestre, en el que competirá tanto en Liga como en la Copa Sudamericana. Con esa meta en mente, el equipo ha trabajado intensamente a lo largo de la semana, realizando sesiones de juego de concepto y ajustes tácticos, con el fin de llegar en óptimas condiciones al debut liguero.

El encuentro ante los ajedrezados marcará el enfrentamiento número 41 entre ambos equipos en el historial, y el vigésimo primero con Atlético Nacional actuando como local, un antecedente que refuerza la importancia del compromiso y la ilusión de iniciar el campeonato.