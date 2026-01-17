Férrea defensa a Florentino Pérez, tras los pitidos: "Son gente que no quiere al Real Madrid"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, aseguró, tras ser preguntado por los cánticos, por parte de la afición madridista este sábado en el Bernabéu, que pidieron la “dimisión” de Florentino Pérez, presidente del club, que se deben a una “campaña” de gente que “no quiere al Real Madrid”

“Sé de dónde vienen los pitos, sé de dónde vienen las campañas. Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. No me van a engañar. Sé de dónde viene todo esto”, contestó en rueda de prensa.

“Para mí es una suerte tener a un presidente que es el más importante, junto con Santiago Bernabéu, en la historia de este club. Siete Copas de Europa, más de 60 títulos entre fútbol y baloncesto… Todos los madridistas somos conscientes de la suerte de tener a Florentino de presidente, de lo que ha hecho en el club y de donde vienen los pitos y por qué vienen”, añadió.

Un Florentino Pérez que fue objeto de crítica por una parte de la afición del Real Madrid en un partido ante el Levante en el Bernabéu (2-0) en el que los pitos fueron protagonistas después de los malos resultados recientes del equipo.



Derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2), eliminado en octavos de Copa del Rey contra el Albacete (3-2) en un lapso de ocho días en los que, además, Álvaro Arbeloa tomó el relevo en el banquillo tras la marcha de Xabi Alonso.

Publicidad

Todo esto provocó pitos a los futbolistas por parte de la afición, con Vinícius y Bellingham como los más señalados, y también cánticos de “Florentino, dimisión”, más minoritarios que los pitos a los jugadores.