JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional presentó a Cristian 'Chicho' Arango; refuerzo de lujo para 2026

Atlético Nacional presentó a Cristian 'Chicho' Arango; refuerzo de lujo para 2026

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, Atlético Nacional presentó al delantero, quien ya posó con la camiseta y envió un mensaje a los hinchas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Captura de pantalla de video

