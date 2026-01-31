Atlético Nacional presentó a Cristian 'Chicho' Arango; refuerzo de lujo para 2026

Atlético Nacional quiere ir por todo en la temporada 2026, donde afrontará las dos Ligas del fútbol colombiano, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana. Por eso, decidió reforzarse con jugadores de nivel, con experiencia y que tienen amor y sentido de pertenencia por la institución. Este es el caso de Cristian 'Chicho' Arango.

El delantero, de 30 años, cumplirá su sueño. Recordemos que siempre ha confesado que es hincha del conjunto 'verdolaga' y que quería que su abuela lo viera vestir esos colores. Razón por la que ambas partes no dudaron en hacer un esfuerzo y que, en poco tiempo, su arribo se concretara. Eso sí, en condición de préstamo.

El pasado 9 de enero, San Jose Earthquakes anunció la renovación de contrato del delantero Cristian Arango hasta diciembre de 2027, con opciones de que se extienda hasta junio de 2028 y la temporada 2028/29. De esa manera, el atacante colombiano seguirá siendo Jugador Franquicia en la plantilla de la institución.

"Nos complace renovar el contrato de 'Chicho' Arango", declaró Bruce Arena, director deportivo y entrenador de los Earthquakes. "Ha sido uno de los máximos goleadores de la liga de forma constante, además de demostrar su capacidad para generar oportunidades de gol para sus compañeros. Esperamos verlo en nuestro ataque durante muchos años", sentenció.



"Estoy muy contento de firmar un nuevo contrato y quedarme en San Jose", dijo Arango. "Tenemos asuntos pendientes. Creo en el proyecto, y mi familia y yo queremos hacer historia aquí", puntualizó. Los Earthquakes adquirieron originalmente a Arango de Real Salt Lake a cambio de 700.000 dólares.

Es así como, una vez asegurado su futuro en el equipo estadounidense, se dio esta cesión para Atlético Nacional, convirtiéndose en un fichaje estelar, que se suma a Milton Casco, Nicolás Rodríguez, Kevin Cataño y Eduard Bello.