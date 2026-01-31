Juan Rengifo marcó un golazo a lo Lionel Messi, en Atlético Nacional vs. Inter Miami

Juan Rengifo es la nueva joya de Atlético Nacional. Este sábado 31 de enero, en el partido preparatorio frente a Inter Miami, demostró que lo hecho en el 2025 no fue ninguna casualidad. Y es que marcó un golazo, que fue el 1-0 en el estadio Atanasio Girardot, desatando la locura y alegría de los miles de hinchas que estaban presentes.

Todo ocurrió al minuto 24, cuando Andrés Felipe Román controló por la banda derecha, tras un largo cambio de frente. Con el balón en sus pies, levantó la cabeza y se lo cedió al joven volante. Perfilado y sin pensarlo mucho, sacó un buen remate de media distancia, imposible de atajar, ya que entró pegado al palo derecho.

Vea el gol de Juan Rengifo, con Atlético Nacional vs. Inter Miami

🦩⚽🟢 ¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE RENGIFO QUE ABRE EL MARCADOR A FAVOR DE NACIONAL!#PartidoDeLaHistoria pic.twitter.com/dbY4jR8SHD — Win Sports (@WinSportsTV) January 31, 2026