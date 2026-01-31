Síguenos en:
Juan Rengifo marcó un golazo a lo Lionel Messi, en Atlético Nacional vs. Inter Miami

Juan Rengifo marcó un golazo a lo Lionel Messi, en Atlético Nacional vs. Inter Miami

En una nueva muestra de su talento y calidad, el mediocampista, Juan Rengifo, abrió el marcador en el estadio Atanasio Girardot, con un remate de media distancia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Juan Rengifo, autor de un gol olímpico con Atlético Nacional contra América de Cali, por Copa BetPlay
Atlético Nacional Oficial
Juan Rengifo, autor de un gol olímpico con Atlético Nacional contra América de Cali, por Copa BetPlay
Atlético Nacional Oficial

