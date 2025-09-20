Atlético Nacional tendrá que seguir buscando técnico; uno de los candidatos le dijo que no

Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un director técnico que ocupe el lugar que dejó en el banco Javier Gandolfi. Los últimos días en las toldas 'verdolagas' han sido ajetreados y son varios los nombres que circulan en el radar; algunos más conocidos que otros, pero en las últimas horas, uno de los posibles candidatos habría dado su respuesta definitiva.

Y es que según las informaciones, entre el listado que manejan los dirigentes del verde paisa, se encontraba Pablo Guede. Un timonel argentino, de 50 años, y que ha tenido experiencia en su país, en Chile, España, México y Arabia Saudita. Las novedades con el entrenador es que le dijo que no al 'rey de copas' colombiano.

Así fue como precisó el periodista César Luis Merlo en su cuenta en X' este sábado, informando que "Pablo Guede no será el entrenador de Atlético Nacional". A continuación, el comunicador y especialista en mercado de pases citó que el DT oriundo de Buenos Aires "agradeció el interés del club, pero decidió seguir esperando por otras propuestas".

Por lo tanto, la escuadra 'verdolaga' deberá seguir buscando a su nuevo entrenador de cara a lo que serán las últimas fechas del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2025, donde en la actualidad suman 17 puntos en once jornadas disputadas, ubicándose parcialmente en la séptima casilla de la tabla general.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2025?

Será este domingo 21 de septiembre cuando visiten al Unión Magdalena en el marco de una jornada número 12. La pelota rodará en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta a las 4:10 de la tarde. Frente al 'ciclón bananero' dirigirá de forma interina Diego Arias, esto mientras se anuncia al nuevo entrenador.

Hay que indicar que en la fecha anterior, el verde antiqueño cayó 0-1 con Atlético Bucaramanga, resultado que terminó en la no continuidad de Javier Gandolfi en el banco técnico, por lo que contra los samarios serán importante volver a la victoria para escalar en la clasificación general del campeonato.

De otro lado, otro de los candidatos que estaría en el radar es Vicente Sánchez, uruguayo de 45 años.