Pablo Repetto y su salida de Nacional: "Hay injusticias, pero así son las 'reglas' del fútbol"

En el fútbol colombiano, los reflectores en las últimas horas se han quedado en Independiente Santa Fe, tras coronarse campeón de la Superliga al vencer 4-1 en la serie final a Junior de Barranquilla. Si bien en el terreno de juego la figura fue Hugo Rodallega, en el banquillo técnico sobresale la presencia de Pablo Repetto, quien apenas fue anunciado desde diciembre y ya cosechó su primer título con el 'cardenal'.

El estratega uruguayo fue invitado a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para analizar lo que fue el contundente triunfo sobre los 'curramberos'. Sin embargo, a Repetto también le consultaron por su salida de Atlético Nacional, equipo dirigió en el 2024 y del cual no salió de la mejor manera.

"Nacional es una historia pasada, se saca lo positivo, lo negativo y uno va creciendo. Me fui, dije en una entrevista que ese equipo que iba a ser campeón. Habían jugadores que se estaban poniendo en forma, incluso mencione a Marino Hinestroza, quien solo jugó un partido con nosotros, pero sabíamos lo que iba a ser. Viveros, Morelos y otros salieron campeones. Se les renovó a algunos, otros se vendieron", dijo de entrada el 'charrúa'.

Repettó dirigió un total de 17 encuentros, con un saldo de ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Su rendimiento fue del 54%, sin embargo, su estilo de juego no gustaba tanto en la dirigencia como en los hinchas e incluso se habló de mal ambiente a la interna del equipo, lo cual terminó provocando su salida. "El fútbol tiene esas cosas, uno se ponen en el lugar de los directores técnicos. Veo injusticias como entrenador, las decisiones son para mejorar, los entrenadores, decisiones que toman sus jefes, son las reglas, seguir trabajando y mejorando", recordó.



Lo cierto es que ahora tiene un nuevo reto con Santa Fe, equipo que tiene en mente ser protagonista en rentado local y en la Copa Libertadores.



¿En qué equipos ha dirigido Pablo Repetto?

Fénix, Cerro, Blooming, Defensor Sporting, Independiente del Valle, Baniyas Club, Olimpia, LDU de Quito, Nacional, Santos Laguna, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.