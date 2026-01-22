Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pablo Repetto y su salida de Nacional: "Hay injusticias, pero así son las 'reglas' del fútbol"

Pablo Repetto y su salida de Nacional: "Hay injusticias, pero así son las 'reglas' del fútbol"

En charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el actual director técnico de Santa Fe, Pablo Repetto, contó detalles sobre su pasado en Atlético Nacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de ene, 2026
Comparta en:
Pablo Repetto en su época con Nacional.
Pablo Repetto en su época con Nacional.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad